GF Vip 2017: Andrea Damante arrabbiato, hanno attaccato Giulia

di Redazione 04/10/2017

Fino ad ora Andrea Damante aveva seguito l'avventura di Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip 2017 da lontano, ma da lunedì sera è cambiato tutto. L'ex tronista veronese è entrato in Casa per incontrarla, anche se per breve tempo, e poi ha assistito alla lite tra la sua fidanzata e Alfonso Signorini. Come dimostrano alcune foto postate dalle fans della coppia di Uomini e Donne già durante una pausa del reality ha avuto modo di confrontarsi con l'opinionista, ma ora su Instagram è scorso ufficialmente in campo per difendere la sua donna. L'ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffino vip ha detto di averci riflettuto molto perché non sapeva se fosse il caso di uno sfogo in pubblico oppure tenere per sé quella rabbia. Poi però ha deciso che doveva dire la sua. Non ha trovato giusto che una ragazza di vent'anni fosse crocefissa simbolicamente un una discussione che ha superato tutto i limiti, con toni che non sono mai stati né suoi né della sua fidanzata che anzi è stata brava a non scomporsi spiegando fino in fondo le sue ragioni. Ma soprattutto in quelle frasi fatte rivedere ed estrapolate da un discorso più generale Giulia non ha mai parlato di malattie specifiche dei gay: “Giulia ha semplicemente elaborato un pensiero forse non nel migliore dei modi definendo una sua condizione personale e mentale ed e’ stata attaccata in maniera sottile e indelicata”. Damante si chiede perché le persone debbano diventare giudici di un processo alle intenzioni che non doveva nemmeno esistere e se non ci sia un conflitto di interessi nell'intervento si Alfonso Signorini (anche se non lo nomina mai). Forse sarebbe il caso, è la sua conclusione, di dubitare su tante cose ma significherebbe scendere ad un livello ancora più basso e non è un ruolo che gli appartiene. Un attacco durissimo, ora aspettiamo la replica dell'opinionista anche se i fans della coppia sono tutti solidali con loro.

