Grande Fratello Vip 2017, Jeremias e Simona litigano per Predolin

di Redazione 04/10/2017

La squalifica in diretta di Marco Predolin e la sua uscita dal cast dei concorrenti al Grande Fratello Vip 2017 hanno lasciato strascichi pesanti anche all'interno della Casa perché non tutti hanno gradito la decisione presa dalla produzione del reality e come spesso succede in questi casi il gruppo si è spezzato in due. Una divisione che ha portato nelle ultime ore anche ad una violenta discussione tra Simona Izzo e Jeremias Rodriguez, schierato al fianco dell'ex conduttore. L'espulsione infatti è stato uno dei temi caldi del giorni anche tra i concorrenti del GF Vip 2017 e la Izzo è stata fra le prime a dire che nonostante capisse la buona fede di Predolin non poteva essere presa un decisione diversa anche perché lui nonostante l'età si è dimostrato un cattivo maestro. Parole che hanno fatto infuriare Jeremias, da lunedì sera diventato un concorrente singolo dopo la divisione dalla sorella Cecilia Rodriguez. Il giovane argentino ha replicato che è lei la cattiva maestra e soprattutto è una persona ipocrita perché anche lei tanto volte non ha dato il buon esempio con i suoi comportamenti. Ma non contento le ha anche dato apertamente della vecchia. A quel punto l'attrice romana ha chiuso ricordandogli che lei comunque è stata giovane, mentre lui intelligente forse mai. Intanto Marco dopo aver lasciato in fretta la Casa e dopo un ultimo intervento negli studi del Grande Fratello Vip sta meditando le prossime mosse e presto potrebbe essere ospite da Barbara d'Urso per spiegare con calma le sue ragioni. Ma sul fronte lavorativo non arrivano buone notizie per lui: negli ultimi mesi infatti conduceva una trasmissione su Radio Zeta, emittente del circuito do Rtl 102.5 e forse non tornerà. Tecnicamente il programma è sospeso fino a dicembre, visto che lui doveva stare nella Casa, ma nessuna se se veramente ricomincerà.

