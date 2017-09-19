Home Uomini e Donne Uomini e Donne news: Nicolò e Leonardo, da Temptation a Sabrina

di Redazione 19/09/2017

La prima puntata stagionale di Uomini e Donne nel pomeridiano di Canale 5 ha dato subito spazio, come voleva il pubblico, al Trono Classico e alla presentazione dei nuovi tronisti ma è servita anche per conoscere alcuni tra i corteggiatori a cominciare da quelli di Sabrina Ghio. La 32enne ballerina lanciata da Amici nel 2003 è reduce da un matrimonio andato male ma è anche mamma della piccola Penelope ed è alla ricerca di un nuovo amore. Tra i pretendenti per la bella e vulcanica Sabrina ci sono anche due ragazzi ben noti al pubblico, soprattutto a quello che segue da tempo Temptation Island: sono Nicolò Raniolo e Leonardo Silvestri. Il primo si è fatto conoscere tre anni fa nella prima edizione del docu reality quando si era presentato come tronista ed era diventato il vero confidente dell'ex tronista Giorgia Lucini che allora stava ancora con Manfredi Ferlicchia. Alla fine di quell'esperienza la coppia di Uomini e Donne scoppiò, non solo per colpa di Nicolò, ma la ragazza romana in realtà cominciò poi una storia con Andrea Damante. Da allora Nicolò è rimasto single e torna in tv per una nuova chance. Anche Leonardo Silvestri, occhio azzurro che colpisce subito, è passato per Temptation Island 2016. Era lui infatti il 'tentatore' che più si era avvicinato a Valeria Vassallo, allora fidanzata con Roberto Ranieri. Lui non è mai andato oltre, ma comunque la Vassallo aveva lasciato il compagno perché si era dato da fare con la 'tentatrice' Melissa. Leonardo però è stato su Canale 5 anche come concorrente di Ciao Darwin 7. A suo sfavore potrebbe giocare il fatto di avere 22 anni, dieci meno della nuova tronista di Uomini e Donne.

