Home Gossip GF Vip: Valeria e Alessia le due favorite

GF Vip: Valeria e Alessia le due favorite

di Redazione 06/11/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ormai mancano poche ore all’ultima diretta dalla Casa e le news del Grande Fratello Vip sono tutte concentrate sul nome del possibile vincitore in questa prima edizione del reality di Canale 5. Secondo quello che è emerso per tutta la settimana via social sembra che possa essere un testa a testa tra Alessia Macari e Valeria Marini, le due concorrenti che sembrano decisamente più amate dal pubblico. E se in questi giorni la ‘Ciociara’ ha fatto notizia soprattutto per il bacio che si è scambiata con Stefano Bettarini, per Valeria Marini invece continuano i momenti di tensione con l’ex calciatore. L’ultimo è nato da uno scherza innocente del ‘Betta’ che ha messo nel letto di Valeria la famosa campana tibetana di Mariana Rodriguez. E anche questa volta al showgirl si è infuriata perché convinta che porti sfortuna e ha attaccato duramente l’ex amico che ha replicato che non può continuare a pensare queste cose. Un’altra litigata violentissima che ha scosso la tranquillità della Casa. Valeria si è sfogata ancora una volta con l’unico amico vero che le è rimasto al Grande Fratello Vip, Gabriele Rossi: “Voi siete persone sincere, lui invece è falso. Perché credi che Andrea lo avesse nominato? Stefano è solo un provocatore”. E da qui a lunedì sera difficile che cambi idea.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp