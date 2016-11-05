Home Uomini e Donne Uomini e Donne Trono Over : Gemma e Cesare, ecco il bacio

Uomini e Donne Trono Over : Gemma e Cesare, ecco il bacio

di Redazione 05/11/2016

Grandi sorprese nelle ultime registrazioni del Trono Over, come confermano le ultime news di Uomini e Donne. Infatti è arrivato il primo bacio vero tra Gemma Galgani e il suo nuovo pretendente, l’affascinante Cesare. Una cenetta elegante, rose bianche regalate dal ‘cavaliere’ che la chiama spesso principessa, ma quando le telecamere si sono spente è arrivato anche un bacio romantico. Una svolta che provoca ancora uno scontro con Marco Firpo, ormai convinto di aver fatto bene e mollare Gemma: quando stava con lui infatti l’unico argomento era Giorgio Manetti e lui si era stufato. Sembra che non sia così invece per Cesare che si è detto pronto a difendere comunque e dovunque la dama torinese. I due continueranno a vedersi, forse nella loro prossima esterna si vedranno a Venezia. Come era già successo la settimana scorsa però per Marco sono arrivate anche nuove pretendenti: Giusy, Claudia e Luciana. Il cavaliere spezzino si scusa, dice di essere ancora in difficoltà e come si è conclusa la storia con Gemma, anche se alla fine decide di proseguire la conoscenza con Luciana, per ora solo telefonicamente, in attesa di capire se hanno punti in comune. Pasquale invece vorrebbe chiarire con Aurora, ma lei lo trova freddo e non vuole proseguire la conoscenza, quindi i due decidono di non andare avanti. Per lei arriva Salvatore, Aurora non se lo fila facendo infuriare Tina Cipollari che non capisce le sue resistenze.

