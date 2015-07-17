Home Musica Lorenzo Fragola: concerto ad Acireale il 22 dicembre

Lorenzo Fragola: concerto ad Acireale il 22 dicembre

di Redazione 17/07/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Lorenzo Fragola, dopo il lancio del suo nuovo brano #Fuori c'è il sole, ha reso note 3 nuove tappe della sua nuova tournée "1995 il tour", che lo condurrà in numerose città italiane Lorenzo, dunque, non si esibirà solamente a Roma, Napoli, Bari, Padova, Nonantola, Milano, Firenze e Venaria Reale. Il cantautore, infatti, ha aggiunto nuovi concerti: il 22 ottobre sarà a Perugia; il 23 a Senigallia e il 22 dicembre ad Acireale. Fragola non poteva fare un regalo più bello ai suoi fan siciliani. Del resto, lui è siciliano e tornare nella sua regione, davanti ai suoi conterranei, non può che renderlo felicissimo. I biglietti relativi alle nuove tappe del "1995 Il tour" saranno disponibili dalle 11.00 di oggi sul circuito Ticketone. Affrettatevi!

Condividi Facebook Twitter Whatsapp