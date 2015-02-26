Loading...

Marcello Lippi lascia Guangzhou Evergrande: 3 anni di successi

26/02/2015

E' terminata l'avventura di Marcello Lippi sulla panchina del Guangzhou, dopo 3 anni di successi. "E' dura dirsi addio. Grazie Lippi per tutto ciò che hai fatto per il Guangzhou Evergrande", recita il tweet del team cinese con cui oggi è stato formalizzato l'addio dell'allenatore italiano.

Qualche mese fa Lippi aveva reso noto di volere lasciare. Col Guangzhou il ct toscano ha vinto 3 Super League, una Champions League asiatica e una Coppa di Cina. Niente male, no?

