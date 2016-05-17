Amadeus sospeso da "Mezzogiorno in Famiglia" dopo gaffe

"Al termine della trasmissione da me condotta Mezzogiorno in famiglia ho stupidamente utilizzato per gioco, certo che la diretta fosse terminata, una espressione poco carina andata purtroppo in onda a schermo scuro. E' stata una leggerezza di cui voglio scusarmi con i telespettatori e con la Rai".

"Sulla parolaccia a Mezzogiorno in famiglia la Rai ha avuto, finalmente, quantomeno la prontezza di scusarsi. Stavolta, a differenza ad esempio del caso Riina e di altri episodi, il servizio pubblico ha avuto il coraggio e la correttezza di presentare le proprie scuse, invece di difendere con arroganza scelte indifendibili. Lo ha fatto Amadeus, dicendo che credeva finita la diretta. A questo punto, però, più che l'apertura di un'indagine interna sull'autore del gesto, l'azienda dovrebbe valutare se non sia opportuno mettere per iscritto un codice di comportamento che stabilisca, in maniera vincolante e stringente, quali comportamenti non sono consentiti all'interno di uno studio televisivo, a partire dal turpiloquio. Un codice che valga sia durante le dirette che nelle fasi preparatorie e successive. Se chi lavora per il servizio pubblico non è in grado di autoregolarsi, come purtroppo gli episodi degli ultimi tempi confermano, è opportuno che le regole vengano messe nero su bianco, in piena trasparenza...".

"Perché dopo 53 anni vorrei qualcosa di più".

"Ci amiamo come il primo giorno. Quando ci siamo conosciuti avevo 40 anni, ero separato da tre, mi occupavo di mia figlia piccola, e vivevo alla giornata. Non pensavo di trovare il grande amore. Giovanna è la mia metà della mela: tra di noi, oggi come ieri, ci sono desiderio e passione".

Amadeus è stato sospeso dalla trasmissione "Mezzogiorno in Famiglia" dopo la gaffe della scorsa puntata. Il conduttore credeva che non fosse in diretta, alla fine della trasmissione, e ironicamente parafrasò una celebre ballata di Nino Ferrer: invece di dire "vorrei la pelle nera", Amadeus disse. Tutti hanno sentito la frase e subito è scattata l'ennesima polemica sulla qualità scadente del servizio pubblico, che tra l'altro chiede soldi agli italiani. Molti telespettatori hanno criticato severamente il conduttore, ritenendo inammissibili parole del genere durante un programma diffuso dalla Rai, per di più in fascia protetta; altri, invece, hanno perdonato lo scivolone ad Amadeus che, qualche giorno fa, ha ricevuto anche il tapiro d'oro di Striscia la Notizia. Vero è che Amadeus si è subito scusato dopo la figuraccia, scrivendo sui social:Scuse accettate dal dem Michele Anzaldi, segretario della Commissione di Vigilanza della Rai, che ha scritto su Facebook:Adesso è arrivata la notizia dell'addio di Amadeus a Mezzogiorno in famiglia. La prossima edizione verrà condotta da un altro personaggio della tv. A quanto pare la decisione non è conseguenza della figuraccia di Amadeus. Questo, infatti, sarà impegnato nella conduzione di. La frase "Vorrei la m....ia nera" non sarebbe stata la causa della decisione, dunque; almeno così dicono i vertici Rai. Sarà, ma l'infelice frase di Amadeus ha sollevato un enorme polverone, che non accenna a dissolversi. Tanti, negli ultimi tempi, hanno sottolineato il calo della qualità del servizio reso dalla tv pubblica. Amadeus, con le sue parole, non ha fatto altro che alimentare i discorsi dei detrattori della Rai. Striscia la Notizia, come al solito, non ha perso tempo e subito ha preparato un bel tapiro d'oro per Amadeus, al secolo Amedeo Sebastiani. L'inviato Valerio Staffelli ha un po' scherzato con il conduttore chiedendogli perché vorrebbe la m.....a nera. Amadeus ha subito risposto con ironia:Sulla vicenda non ha rilasciato dichiarazionimoglie di Amadeus, conosciuta ai tempi de "L'eredità". I due sono sposati dal 2009 e si amano moltissimo: lui, lo ricordiamo, ha 53 anni; lei 38. Nel corso di un'intervista rilasciata ad Oggi, il presentatore confessò: