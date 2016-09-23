Home Uomini e Donne Gianmarco Valenza e Aurora Betti, è ancora amore?

Gianmarco Valenza e Aurora Betti, è ancora amore?

di Redazione 23/09/2016

Gianmarco Valenza nell’ultimo anno ha provato in tutti i modi a dimenticare Aurora Betti, la fidanzata con cui era entrato a Temptation Island 2 nell’estate del 2015 e dalla quale si era separato alla fine del docu reality di Canale 5. Ma dopo il percorso da tronista concluso troppo in fretta con la scelta di Laura Molina che è stata al suo fianco per poche settimane, dopo altri flirt durati poco forse ora è pronto per tornare con la sua ex. Le news di UeD infatti confermano che tra i due ragazzi i ragazzi sono notevolmente migliorati e nelle ultime ore c’è stato un ulteriore indizio. Aurora Betti infatti un paio di mesi fa aveva commosso tutti con un duro messaggio su Instagram contro la madre naturale che l’aveva abbandonata quando era ancora piccolissima. Ma come ha rivelato lei stessa sulla sua pagina la donna si è rifatta viva e con lei ha chiarito molte cose, tanto che Aurora è sembrata liberarsi di un peso: “Forse è arrivato il momento giusto per avere la mia di famiglia. Ora posso davvero, ora cambia tutto”. Un commento che ha ricevuto molti ‘mi piace’ ma in particolare c’è il messaggio di Gianmarco Valenza che ha messo un cuore. E Aurora gli ha risposto scrivendogli che gli vuole bene, cosa che ha confermato anche l’ex tronista. Già nei mesi scorsi i due ragazzi avevano dato segnali di distensione ma forse mai come adesso. E quella voglia di mettere su famiglia della Betti sembra aprire le prospettive ad una svolta clamorosa, anche perché Gianmarco adesso è tornato single.

