UeD News: clamorose rivelazioni su Gemma e Giorgio

di Redazione

23/09/2016

Gemma Galgani vuole fare sul serio con Marco, il suo nuovo corteggiatore al Trono Over? Le ultime news di UeD dicono che i due si stanno trovano molto bene e anche durante le ultime registrazioni l’uomo ha ribadito di volere solo lei nonostante fosse arrivata una nuova ‘dama’ per conoscerlo. Ma tutti sono convinti che prima o poi tornerà a darsi vivo Giorgio Manetti e ora c’è una nuova testimonianza che lo conferma-. Intervistata dal settimanale ‘Mio’, l’esperta di comunicazione che ha convinto Giorgio Manetti a partecipare come insegnante al suo corso di seduzione a Roma, si è detta convinta che tra i due le cose possano ricominciare a patto che però adesso a fare la prima mossa sia Gemma Galgani. La signora Gabriella infatti è convinta che ora l’uomo sia bloccato dal suo orgoglio perché non pensava che Gemma potesse chiamarsi fuori da quel rapporto. Ma a lei il ‘cavaliere’ fiorentino ha raccontato che voleva molto bene alla Galgani e che era convinto anche di andarsene con lei dagli studi di Uomini e Donne. Però la donna lancia anche una frecciatina a Gemma: “Una persona che riesce a stare dentro una trasmissione tutto quel tempo è mossa da grande protagonismo”. Quindi difficile che la storica protagonista di Uomini e Donne voglia mollare proprio adesso che è al massimo della sua popolarità a meno che non le arrivi una proposta irrinunciabile. E l’unico che la può fare è proprio Giorgio.
Gianmarco Valenza e Aurora Betti, è ancora amore?

Uomini e Donne Gossip: Oscar ed Eleonora, nozze vicine?

