UeD news trono classico: Clarissa spiazza tutti

di Redazione 25/09/2016

Le anticipazioni tv sulle nuove registrazioni di Uomini e Donne confermano che Clarissa Marchese poco alla volta sta sempre più entrando nel ruolo della perfetta tronista, anche se sembra avere giù una preferenza chiara che ha fatto arrabbiare gli altri corteggiatori. Fino alla registrazione di venerdì 22 settembre sembra che l’ex Miss Italia 2014 avesse messo nel mirino Miguel, l’affascinante barista e modello valdostano, ma le ultime esterno hanno ribaltato la situazione a favore di Simone. Nonostante Gianni Sperti consideri il corteggiatore poco sincero e finto, il ragazzo ha confessato di essere molto interessato alla tronista e sembra che il sentimento sia ricambiato perché lei ha chiesto alla redazione di poter passare più tempo con lui. E non è finita lì perchè Simone, come svelano le anticipazioni di Uomini e Donne in un’altra esterna si è fatto trovare nella macchina che stava andando all’aeroporto a prendere Clarissa. Una sorpresa che lei ha dimostrato di gradire molto. Un atteggiamento che a Miguel non piace affatto, perché pensava di aver già fatto breccia nel cuore della bella Clarissa. Invece lei ha dimostrato di essere entrata nei meccanismi del people show e non vuole fermarsi alle prime apparenze. Un atteggiamento che al popolo del web sembra piacere molto anche perché la Marchese si sta rivelando una bella sorpresa.

