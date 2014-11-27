Loading...

Gianni Morandi compie 70 anni e si regala "Autoscatto 7.0"

di Redazione

27/11/2014

Gianni Morandi ha deciso di farsi un regalo particolare in occasione del suo 70esimo compleanno: "Autoscatto 7.0".

"E' uscito il mio disco "AUTOSCATTO 7.0". L'ho comprato in un autogrill, almeno sono sicuro di averne venduta una copia...", ha detto Morandi, ironizzando sul suo nuovo ed originale album, comprendente 33 canzoni, tra cui l'inedito "Io ci sono", scritta a 8 mani da Gianni Morandi, Saverio Grandi, Emiliano Cecere e Valerio Carboni.

Due brani d "Autoscatto 7.0" sono stati scritti da Cesare Cremonini. Una curiosità: molte canzoni contenute nell'album sono state scelte dai followers della pagina Facebook ufficiale di Morandi.

Gianni, lo ricordiamo, festeggerà il suo 70esimo compleanno il prossimo 11 dicembre.

