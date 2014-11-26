Jurassic World diventerà un blockbuster come Jurassic Park? Presupposti ci sono

Tutti coloro che hanno avuto l'occasione di vedere "Jurassic Park" e sono rimasti entusiasmati non possono perdersi "Jurassic World", nuovo capolavoro diretto da Colin Trevorrow.

"Jurassic World" arriverà nelle sale dopo 22 anni dall'uscita dal blockbuster diretto dallo straordinario regista americano Steven Spielberg.

Secondo le prime indiscrezioni, la pellicola sarà sempre ambientata nel parco per dinosauri ubicato presso l'isola fiabesca Nublar. Tra gli attori presenti nel cast ricordiamo Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Omar Sy, Vincent D'Onofrio, Judy Greer e Jake Johnson.

"Jurassic World" approderà nelle sale italiane il prossimo 12 giugno.