Omicidio Sara Di Pietrantonio, Vincenzo Paduano fa uso di cannabis

Zio di Paduano:"E' un ragazzo come tutti gli altri"

"Sono molto vicino alla mamma di Sara, capisco cosa significa perdere un figlio così. A 22 anni non si può morire così. Cosa devo dire a questa cristiana, poveraccia? Coraggio".

Paduano esclude premeditazione

"Non saprei ricostruire perfettamente la scena, ho dato una versione nei giorni scorsi, probabilmente ne darò altre. Mi sono state proposte delle ipotesi su come potrebbe essere andata la vicenda: io ne ho in mente varie, non so quale sia quella vera. Faccio uso di cannabis. Il quantitativo di stupefacente che mi è stato trovato ce l'ho da Natale e solo per mio uso personale. Non mi è chiaro quanto accaduto. Sono certo che non era un gesto premeditato perché mai avrei voluto farle del male".

Vincenzo Paduano,romano, ha gettato del liquido infiammabile su Sara Di Pietrantonio, la sua ex fidanzata, e poi le ha gettato una sigaretta addosso, provocando così la sua morte. Un decesso terribile. Ora Vincenzo è in carcere e si pente di quello che ha fatto: dice che non voleva uccidere Sara, una studentessa solare e allegra, ma eraperché lei si vedeva con un ex compagno di liceo. Un delitto che è balzato subito agli onori della cronaca per la sua efferatezza e che certamente sarà ancora per molto tempo al centro di tanti dibattiti. A soffrire, oggi, non sono solo idella Di Pietrantonio ma anche quelli di Paduano, che non avrebbero mai immaginato che il loro caro potesse commettere un gesto così abietto. Lo zio del vigilantes, ospite della trasmissione Pomeriggio Cinque, ha dichiarato:Soffermandosi su suo nipote, l'uomo ha detto che è un ragazzo normale, come tutti: "Un ragazzo come tutti gli altri. Sara l'ho vista di sfuggita due o tre volte, ma il viso l'ho visto solo sui giornali e in televisione".L'assassino è un tipo violento. Aveva già picchiato Sara altre volte, anche davanti al nuovo fidanzato, lo scorso 22 maggio. In quell'occasione, Vincenzo Paduano cercò di dare fuoco alla macchina deldi Sara ma non ci riuscì. Durante l'interrogatorio davanti al gip, Vincenzo ha escluso lasottolineando di ricordare poco di quella sera perché consuma cannabis:Ma davvero Vincenzo assume cannabis? Non è un vigilantes? Unache assume stupefacenti: lasciamo a voi i commenti.