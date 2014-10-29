Economia europea allo sbando: quali ripercussioni sul forex?
di Redazione
29/10/2014
In questi giorni abbiamo assistito ad un'altissima volatilità su tutti i principali mercati finanziari. Piazza Affari sembra sempre più assomigliare alle montagne russe, visto che un giorno chiude in passivo del 3% e il giorno dopo chiude in attivo dell'1% per poi riperdere di nuovo il giorno successivo. Anche sul forex la musica è la stessa. In particolare gli occhi sono puntati sulla coppia di valute Euro/Dollaro che in questi giorni sta facendo faville. L'euro, infatti, si sta fortemente indebolendo rispetto al dollaro a tal punto che molti analisti del settore li danno già verso la parità a partire dalla fine del prossimo anno. Tutto ciò altro non è che la conseguenza di un'economia europea sempre più in bilico, ora che anche la potente Germania sta dando i primi segni di cedimento. Non a caso proprio ieri è stato diffuso il dato relativo alla fiducia delle imprese tedesche il cui risultato ha lasciato tutti senza parole passando da 104,7 a 103,2. Se la Germania dovesse diffondere dati negativi circa il deficit di bilancio sarebbe tecnicamente in recessione. E se la Germania è in queste condizioni figurarsi paesi come la Spagna, il Portogallo e, perfino, l'Italia. Tutto ciò potrebbe provocare delle fortissime ripercussioni sul forex e, non a caso, molti broker stanno mettendo in guardia sul possibile andamento di molte valute e, in particolare, dell'euro. Attualmente la moneta unica è scambiata, sul forex, a 1,27 dollari ma tutto fa pensare ad una veloce discesa. Il tutto sarebbe anche in linea con quanto voluto dalla BCE e non farebbe altro che favorire i paesi dell'eurozona a livello di esportazioni. In particolare andrebbe ad aiutare le economie di Germania, Francia e, soprattutto, dell'Italia il cui prodotto, il made in Italy, è ancora apprezzato e ambito dai consumatori di tutto il mondo. Insomma, in questo senso, questa crisi a livello valutario potrebbe essere un bene per noi e per l'Europa tutta. Articolo realizzato da Stefano S. , blogger economico - finanziario e autore, tra le altre, della guida sui migliori broker forex: www.wthink.it/broker-forex/18
