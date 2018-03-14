Home Gossip Gigi Haidid e Zayn si sono lasciai, tutta colpa di David Beckham?

Gigi Haidid e Zayn si sono lasciai, tutta colpa di David Beckham?

di Redazione 14/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Oggi i fan dei One Direction sono stati costretti ad affrontare una nuova brutta notizia, Gigi Hadid e Zayn si sono lasciati. Secondo alcuni rumors del gossip la colpa otrebbe essere tutta di David Beckham Zayn dopo i One Direction Zayn dopo i One Direction non ha abbandonato il mondo della musica come precedentemente annunciato. Il ragazzo in questi anni ha cercato di formare forgiare il suo talento da solista, tanto che la qualche anno fa l'abbiamo visto in compagnia di Taylor Swift per il duetto della canzone della colonna sonora di 50 sfumature di nero: I don't want live forever. Il brano in pochissimo tempo ha ricevuto un inaspettato successo, Tanto che ad oggi sono circa 456 milioni le visualizzazioni ottenuti su YouTube. In questo frangente però Zayn The One Direction ha preferito dedicarsi anche alla sua fidanzata la modella Gigi Hadid. Gigi Hadid lo sfogo su Twitter Ad annunciare la fine della storia dell'amore tra Gigi Hadid e Zayn è stata la stessa modella attraverso un messaggio Twitter. Lo sfogo di Gigi Hadid ha davvero commosso tutti i fan dei One Direction oltre che quelli della top model: "Sarò eternamente grata per l'amore, il tempo elezioni di vita che Zayn e io abbiamo condiviso - scrivere Gigi Hadid. Gli auguro il meglio continuerò a sopportarlo come amico per il quale provo tantissimo rispetto e amore. Per il futuro, quello che è destino debba accadere accadrà". Dunque siamo di fronte ad una crisi passeggera? Cecilia Hadid e David Beckham, e lui la causa della crisi? Secondo quanto reso noto Nel corso delle ultime ore da vari magazine gossip, sembrerebbe che Gigi Hadid sia stata vista più volte insieme a David Beckham, attualmente sposato con l'ex Spice Girl Victoria. I due sarebbero stati pizzicati insieme durante la partita Paris Saint Germain contro il Real Madrid, in occasione del quale si sarebbero cambiati parecchie sguardi complici. È veramente David Beckham la causa della fine della storia d'amore tra Gigi Hadid e Zayn? L'ex One Direction sono in queste ultime ore ha pubblicato il comunicato stampa con scritto: "Ieri abbiamo avuto una relazione incredibilmente importante, significativa e piena d'amore e di divertimento. Per lei provo tantissimo rispetto come donna e come amica".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp