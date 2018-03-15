Illuminazione interni, l’importanza della luce
di Redazione
Una casa piena di effetti di illuminazione dà un tocco in più a ogni stanza, grazie al sapiente uso di lampade di design innovative, classiche e accattivanti.
Luce in casa con lampade di designSe si ha una voglia irrefrenabile di cambiare, ma non si ha molta liquidità per rinnovare l’arredamento di casa, una soluzione economica e pratica è arredare con la luce. L’illuminazione interni è fondamentale, in quanto è la vera protagonista di una casa. Infatti, un divano o la cucina vengono messi in risalto soprattutto da lampade ceramica, piantane, applique e punti luce a sospensione che creano un gioco di ombre e di luci non indifferente. Infatti, se si cambia una plafoniera o solo si installa una lampadina a luce calda prima e a luce fredda poi, la stanza interessata cambia completamente atmosfera grazie agli effetti di luce. Per questo è fondamentale cercare di capire quale è l’illuminazione adatta per ogni angolo della casa allo scopo di far risaltare i punti forti di ogni camera.
Lampade e variazioni di luceSi consiglia di progettare l’arredamento in base ai punti luce e all’illuminazione presente, ma se si vuole rivoluzionare il tutto, è bene comunque avere in mano un progetto al fine di creare l’atmosfera desiderata. La scelta è molto ampia, perché si passa da spot luce che possono giocare con le trasparenze del vetro per ambienti piccoli o per far risaltare una parete attrezzata, ad esempio, oppure per semplice decorazione di una testiera letto o di un altro elemento di arredo. Inoltre, sono state concepite lampade da terra allo scopo di far risaltare la zona notte o il living, ad esempio per creare un angolo relax dedicato alla lettura o al taglio e cucito, o semplicemente per far luce al divano o illuminare l’ingresso di casa. Si differenziano molto dalle lampade da tavolo, realizzate in materiali diversi, dalla ceramica al tessuto passando per il plexiglass. Di solito sono a tema e adatte per chi vuole una luce soffusa o giochi di luci e ombre ricavati dalla trama del portalume. Infine, l’alternativa per fare luce dall’alto, ovvero la lampada a sospensione che illumina uniformemente una cucina o uno studio, ambienti di lavoro in cui serve concentrazione, ma con un tocco elegante.
Perché acquistare lampade di design onlineOgni lampada scelta ha le potenzialità di arricchire l’arredamento della propria casa, rendendola elegante o dando colore a uno stile minimal. Le tendenze d’arredo più in voga al momento non trascurano certo gli stili trendy come quello shabby chic, country, provenzale, industrial, scandinavo o vintage. Il trucco sta nel capire cosa sarebbe meglio utilizzare in un determinato ambiente, tenendo conto anche della luce naturale. Infatti, l’illuminazione non deve penalizzare questo importante elemento, in quanto è anche la luce del sole che penetra tra le finestre o filtra in un lucernaio dall’alto a rendere unica una determinata stanza. Spesso, gli acquirenti scelgono di fare acquisti su determinati portali e-commerce di arredamento e illuminazione, semplicemente perché l’acquisto è facile e si può eseguire dal proprio divano di casa, pagando con carta di credito o n altro metodo di pagamento sicuro e ricevendo la merce in tempi brevissimi.
