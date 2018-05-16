Loading...

Uomini e donne diretta oggi: Nilufar sceglie Giordano nonostante la lite

16/05/2018

Nilufar e Giordano sono l'ultima coppia di Uomini e donne. La registrazione è stata fatta ieri ed è andata in onda oggi. Pioggia di auguri per la tronista e il corteggiatore

La lite nella villa

Nilufar Addati ha trascorso del tempo in villa con i due corteggiatori. Quando Giordano Mazzocchi ha scoperto che la tronista voleva rivedere il rivale Nicolò Ferrari è andato su tutte le furie. Giordano ha guardato le immagini di Nilufar e Nicolò sotto una coperta e ha comunicato alla redazione che voleva andare via. Nonostante i tentativi di farlo desistere i produttori hanno chiamato Nilufar Addati per un confronto. Giordano a quel punto ha deciso di fare le valigie e di andare via. A nulla sono servite le preghiere della bella tronista che ha dovuto incassare il colpo e cambiare i suoi piani. Nilufar Addati infatti ha scelto in studio e non nella villa.

Nilufar Addati scelta “nonostante tutto”

Nel corso della registrazione di Uomini e donne Giordano Mazzocchi ha scoperto che la scelta di Nilufar Addati era proprio lui. La puntata è andata oggi in onda e non abbiamo aspettato a lungo per scoprire quello che è successo in studio. Nilufar ha voluto seguire il cuore e concludere il percorso a Uomini e donne scegliendo Giordano. Il loro percorso nel programma non è stato semplice, è vero che l'amore non è bello se non è litigarello, ma sono state troppe le discussioni, le parole forti dettate dalla rabbia e le lacrime versate. La Addati aveva due strade: un amore semplice con Nicolò, un amore da costruire con Giordano. “Nonostante tutto e nonostante tutti sei la mia scelta” ha detto Nilufar Addati che sognava di trovare l'amore da quando corteggiava Mattia Marciano.

Gli auguri per la nuova coppia di Uomini e Donne

Nelle ultime settimane del trono classico di Uomini e donne Nilufar Addati si era avvicinata molto a Nicolò Ferrari e tutti immaginavano che lo avrebbe scelto. Le cose però sono andate diversamente e sono tanti gli auguri arrivati alla nuova coppia di Uomini e donne, il primo è quello di Luigi Mastroianni, corteggiatore di Sara Affi Fella, anche lei prossima alla scelta. Sulle Instagram Stories ha condiviso questo messaggio: «Quando sei particolarmente felice per un tuo amico e puoi appropriarti del suo cappello». Francesca Del Taglia che a breve diventerà mamma ha scritto: «Il mio augurio più grande a questa nuova coppia che mi ha ricordato molto il mio percorso molto travagliato, ma pieno d’amore. Credo che la chimica e la prima impressione non sbaglino mai. Spero che abbiate la stessa fortuna che ho avuto io e adesso godetevi ogni momento perché saranno attimi unici e indimenticabili».

