Giorgio Armani piange spesso: "Avrei voluto dei figli"

Giorgio Armani è uno dei più grandi stilisti italiani. E' indubbio. Raramente Gianni ha rilasciato informazioni sulla sua vita privata, sempre intento a lavorare e raggiungere la perfezione. Del resto, Armani è noto anche per la sua intransigenza e il suo senso di perfezione.

Il prossimo luglio la Giorgio Armani Spa festeggerà i 40 anni di attività. Niente clamore, però, solamente una sfilata d'eccezione. GQ America a avuto l'onore di intervistare il celebre stilista italiano.

Gianni ha tutto, eppure piange spesso. Sembra strano no? Uno degli uomini più potenti al mondo si commuove spesso. "Avrei voluto avere dei figli", ha sottolineato Armani durante l'intervista, aggiungendo che se fosse stato padre avrebbe sempre detto ai suoi figli di "essere fedeli alle loro idee" e "lavorare con lo stesso rigore di un direttore di banca".