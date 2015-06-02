Verdure grigliate: stessa attività antiossidante di quelle fresche

Si è sempre pensato che le verdure non dovrebbero essere cotte per non fargli perdere vitamine e proprietà nutritive. Ciò non vale per le verdure grigliate, che hanno la stessa attività antiossidante di quelle fresche, se non di più. Lo hanno scoperto diversi studiosi spagnoli e italiani.

Le verdure grigliate, dunque, non sono solamente buone ma fanno bene alla salute come le verdure fresche. Ovviamente, l'attività antiossidante varia da verdura a verdura.

Significative le parole del ricercatore italiano Roberto Lo Scalzo: "Abbiamo osservato che nelle melanzane la grigliatura non solo non comporta perdite del contenuto di polifenoli e della capacità antiossidante ma addirittura li aumenta".