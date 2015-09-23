Home Home Giorgio e Gemma: amore finito per sempre?

Giorgio e Gemma: amore finito per sempre?

di Redazione 23/09/2015

La puntata di ieri di “Uomini e Donne” trono over si apre con un filmato che riassume gli eventi che hanno portato alla rottura tra Giorgio e Gemma, una rottura voluta da lei. I due nel corso dell’ultima puntata si erano ritirati dietro le quinte per parlare e chiarire alcuni punti ma lui ha continuato a mostrarsi sorpreso e perplesso della decisione di Gemma che non si sentiva abbastanza amata: “Ma perché ti dovrei proporre di venire a vivere a Firenze? Per complicarmi la vita? perché ora sto qui a parlare con te? E perché ti ho chiesto di lasciare la trasmissione insieme? Queste cose non contano? Io non capisco!” dice Giorgio. Gemma per tutta risposta scoppia in lacrime poi fa il suo ingresso in studio e Maria le chiede di fare il punto della situazione, lei spiega di essersi risvegliata da questo "incantesimo d'amore malato", dominato dalla paura della perdita; ora avverte una grande sensazione di vuoto ma non intende fare passi indietro, avendo riconquistato la sua dignità di donna; il pubblico applaude queste sue ultime parole, Gemma continua: “Ho fatto male a me stessa, questa storia ormai mi toglieva più di quanto mi dava…io ho passato il ferragosto da sola, tutta l’estate ho fatto la pendolare tra Torino e Firenze e quando non eravamo insieme lui, se gli chiedevo cosa faceva, a volte mi rispondeva che “usciva con delle persone”; io non indagavo ma lo stomaco mi si chiudeva sempre di più”. A questo punto anche Giorgio fa il suo ingresso in studio,dicendosi tutt'ora sorpreso dalla decisione presa da Gemma e di lì a poco riparte il dibattito sui temi già noti, con gli interventi al riguardo di Tina e Maria; Gemma dice di voler “recuperare se stessa”, Giorgio le ricorda che non è stata in galera in questi otto mesi che definisce molto belli, quindi ribadisce il suo fastidio per essere stato messo davanti al fatto compiuto in puntata, quando lei avrebbe potuto metterlo al corrente della sua decisione la sera prima: “Ne faccio anche una questione di correttezza, mi viene quasi da pensare che tu abbia avuto più paura di perdere la trasmissione piuttosto che l’amore…”. Gemma replica che a volte la notte porta consiglio, mentre lui le ricorda che avevano anche un impegno a Crotone per un evento importante, ormai saltato. Maria puntualizza come nelle precedenti parole di Giorgio, al telefono con Gemma, ci fosse la frase “è l’ultima volta che senti la mia voce” e lui non lo nega, affermando la sua decisione al comportamento scorretto di lei, ma intanto Gemma ha qualcos’altro da dire: “Ha governato la mia vita! Mi faceva cambiare vestito e pettinatura!”. Gemma non si arresta e racconta anche di quando lui l’ha invitata ad andare a dormire sul divano perché “aveva il respiro pesante” per via della febbre e lui non riusciva ad addormentarsi; Gemma dice di essersi sentita “messa a cuccia”, Giorgio si mostra amareggiato per le nuove rivelazioni sui loro giorni insieme, dei quali comunque dice di non voler rinnegare nulla, quindi i due vanno a sedersi tra gli altri. Non ci resta che aspettare la prossima puntata per vedere l'evolversi della loro storia!

