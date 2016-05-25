Giornata Internazionale dei bambini scomparsi: Papa prega per minori svaniti

"Non possiamo permetterci di lasciarli senza tutela perché rischiano di diventare vittime dello sfruttamento e della tratta o di subire abusi. E' necessaria una maggiore partecipazione da parte delle Istituzioni non solo per prevenire la scomparsa dei minori stranieri non accompagnati ma anche per rafforzare il sistema di accoglienza, di integrazione e di cura di cui oggi essi godono".

"Il fenomeno è in aumento in Europa ed è un problema molto sentito, data la crescita del numero di separazioni".

"Invito tutti alla preghiera affinché ciascuno di essi sia restituito all'affetto dei propri cari"

Oggi si celebra la Giornata dei bambini scomparsi, un evento per ricordare che un bimbo ogni due minuti svanisce, fa perdere le tracce, lasciando nello sconforto i suoi cari. L'anno scorso, solo nell'Ue, sono scomparsi ben 10.000 minorenni, almeno stando ai dati diffusi da, una rete che comprende varie organizzazioni non governative di 24 nazioni che coordinano linee telefoniche come quella del Telefono Azzurro in Italia. L'Europol ha reso noto che ogni anno, nel mondo, tantissimi bimbi, soli o accompagnati, svaniscono. Si è venuto a formare perciò una specie di esercito invisibile di bimbi. Le informazioni relative ai bimbi scomparsi in Italia e all'estero sono state diffuse proprio oggi dal Telefono Azzurro, in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi. Solo l'anno scorso il Telefono Azzurro si è trovato a gestire ben 163 casi di bimbi scomparsi dopo essere fuggiti di casa o da una struttura, o portati via da un genitore. Il presidente del Telefono Azzurro, Ernesto Caffo, ha dichiarato durante un'intervista rilasciata a ilfattoquotidiano.it:Troppi bimbi scomparsi ogni anno. Molti sono scappati di casa, altri rapiti dagli stessi genitori. Dal 2009 al 2016 il Telefono Azzurro ha gestito ben 1425 segnalazioni di scomparse, ritrovamenti o avvistamenti di bimbi scomparsi molto tempo prima. Caffo ha anche fatto notare che sono in un aumento le sottrazioni dei minori da parte di un genitore:Molti immigrati arrivano, ogni giorno, in Europa e in Italia e tra essi ci sono molti minori e adolescenti. Purtroppo, il sistema italiano ed europeo di gestione dell'integrazione non è al top è ciò favorisce la scomparsa dei minori, che finiscono nella rete del lavoro nero, della criminalità e dello sfruttamento sessuale. Nell'Ue ci sono molti servizi analoghi al Telefono Azzurro che ricevono le segnalazioni relative alla scomparsa dei minori. Si tratta di servizi importanti che le istituzioni dovrebbero sostenere e rafforzare. Oggi lo stesso Papa Francesco ha pregato per il ritrovamento di tutti i minori scomparsi, abusati, maltrattati e allontanati dalle loro famiglie, augurandosi che presto possano riabbracciare i loro