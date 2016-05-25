Home Home La Pausini Negli Stadi, Al Via Stasera La Data Zero Del Simili Tour, Info E Scaletta

di Redazione 25/05/2016

La Pausini riempirà gli Stadi. Una constatazione, visto che l'ha già fatto, facendo staccare ben 15.000 biglietti per la data Zero all'Autodromo Dino Ferrari di Imola, prima tappa, di prova, di un Tour che toccherà tante importanti città europee, non prima, però, di aver infiammato l'Italia. Già partite, dal 20 maggio, le prove per Laura Nazionale che si dice "gasatissima" per l'esperienza negli Stadi, un vero e proprio sogno che si avvera, dopo tanti riconoscimenti mondiali. Il concerto di stasera avrà iniziò alle ore 21, ma, ovviamente, i cancelli si apriranno alle 18, solo mezz'ora prima per i membri del Fan Club ufficiale della Pausini. Sarà una corsa al posto più vicino al palco per ascoltare vecchi e nuovi successi di Laura. La Pausini, infatti, interpreterà brani storici come "La Solitudine", "Come Se Non Fosse Stato Mai Amore", "Invece No", a fianco delle nuove hit tratte dall'album Simili, ossia "Innamorata", "Io c'ero", "Lato Destro Del Cuore", oltre al singolo che dà il nome alla compilation. Dopo la data zero, Laura raggiungerà lo Stadio San Siro per due emozionanti concerti il 4 ed il 5 giugno, lo Stadio Olimpico di Roma l'11 giugno prossimo ed il 18 giugno chiuderà il Tour negli Stadi italiani, con il concerto all'Arena Della Vittoria a Bari. Successivamente, il Tour riprenderà il 7 ottobre da Madrid. Un successo annunciato, per una delle Popstar italiane più amate nel mondo, una delle poche in grado di riempire gli stadi. Una donna vera, soprattutto.

