Alfred Hitchcock raccontò Olocausto: "Nigh with fall" trasmesso da HBO

Pochi lo sapevano, finora. Il re del brivido Alfred Hitchcock realizzò, dietro richiesta del premier inglese Winston Churchill, un documentario sugli orrori nei campi di concentramento nazisti. La lavorazione del film iniziò al termine della Seconda Guerra Mondiale ma venne interrotto per volontà dello stesso Churchill in quanto le scene gli sembravano troppo forti.

Ora la Rai ha acquistato il suddetto documentario e lo manderà in onda il prossimo 26 gennaio, in occasione della Giornata della memoria. Il film è intitolato "Night will fall". La notizia è stata riportata dal presidente della Rai, Anna Maria Tarantola. In realtà, "Night will fall" è un'opera del regista André Singer, che ha raccolto tutto ciò che immortalò Hitchcock nei lager nazisti, come camion pieni di cadaveri e persone magrissime, che non riuscivano più a tenersi in piedi.

E' un peccato che tali immagini siano state dimenticate per molti anni, visto che servono a ricordare quello che la furia nazista fu capace di fare. Le nuove generazioni devono sapere quello che è accaduto tanti anni fa e comprendere che le dittature, sia di destra che di sinistra, portano solo dissoluzione e morte.

"Night will fall" verrà trasmesso dall'emittente HBO lunedì 26 e martedì 27 gennaio. Un filmato per non dimenticare.