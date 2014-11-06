Florida, condannato perché dà cibo ai clochard: la storia di Arnold

Un atto di generosità può costare anche caro. Lo sa bene Arnold Abbott, 90enne che vive in Florida (Usa), che è stato condannato dalle autorità.

In sostanza, l'unica colpa del signor Abbott è stata quella di aver dato un po' di cibo ai clochard che vivono a Fort Lauderdale, la sua città. Ebbene, le intransigenti autorità hanno condannato l'anziano a una multa di 500 dollari e a 60 giorni di prigione.

Non è la prima volta che Abbott aiuta gli homeless e gli indigenti. Il comportamento dell'uomo, però, contrasta con un'ordinanza di Fort Lauderdale, che non ammette la condivisione di cibi in pubblico con i clochard.

"Se i sacerdoti, gli attivisti o altri membri del clero desiderano fornire cibo agli homeless possono farlo se hanno a disposizione le strutture adeguate, come indicato nel decreto", hanno spiegato i poliziotti di Fort Lauderdale.