di Redazione 19/06/2018

Il mondo del gossip torna ad accendere le sue luci su una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Cari DamaLellis e Le bimbe di Giulia, abbiamo delle importanti novità per voi: Giulia De Lellis e Andrea Damante avvistati a Verona... Che si l'inizio di una riconciliazione? Il messaggio di Andrea Damante Durante il mese di giugno Andrea Damante spesso è stato protagonista di interviste in un certo qual modo pilotate, e quindi mirate a Giulia De Lellis. Il Dj ha dichiarato di avrebbe affermato di aver capito quali sono stati gli sbagli commessi con la sua Giulietta, motivo per cui sarebbe super pronto a tentare il tutto per tutto al fine di riconquistarla ma non solo... Qualche settimana fa il messaggio di Andrea Damante è arrivato su Instagram attraverso un video stories che riprendeva una suite a Mykonos, dove era stato l'anno precedente insieme all'ex fidanzata. Qualcosa però sembra essere cambiato da quel giorno. Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme? In questi mesi i DamaLellis e Le bimbe di Giulia sono molto attivi sui social, oltre che attenti ai dettagli. Nell'arco della giornata di ieri non a caso è arrivata una segnalazione molto particolare: Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme? A quanto pare i due ragazzi in questi giorni si sono rivisti per un meeting di lavoro tenutosi a Verona, probabilmente dovuto alle varie collaborazioni nate durante la loro storia d'amore. Questo primo passo non si esclude che sia l'inizio comunque di un ritorno di fiamma tra i due, anche se sembra che sia stata Giulia comunque a decidere di lasciare il Dama a causa di alcuni tradimenti. Oggi però ecco che arriva una novità su Instagram. "Libera di scegliere, di sbagliare, di cambiare" Giulia De Lellis in questi giorni è rimasta particolarmente silenziosa sui suoi canali social... L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è subito giustificata dicendo di aver dedicato tutte le sue attenzioni alla famiglia. Qualche minuto fa però, sempre sul profilo Giulia De Lellis Instagram, ecco cos'ha scritto nella didascalia di una sua foto: "Sii libera. Libera di scegliere, di sbagliare, di cambiare. Libera di andare o scappare. Libera di parlare, prendere o lasciare. Senza limiti, senza obblighi. Libera di respirare. Mira a questo". Chissà se questa è una frase mirata a annunciare un perdono diretto a Andrea Damante....

