Uomini e Donne tronisti settembre, Giulia De Lellis cerca amore?

di Redazione 18/06/2018

Giulia De Lellis più cerca di stare lolntana dal gossip, più lui trova lei... La redazione di Uomini e Donne tronisti settembre cercasi? In lista a quanto oate troviamo anche proprio Giulia De Lellis. Giulia De Lellis dopo Andrea Damante Giulia De Lellis in queste settimane sembra essere attivamente impegnata con la promozione della sua linea di costumi, annunciata da tanto tempo e finalmente arrivata... Questa è dunque la nuova vita da influencer e imprenditrice di Giulia de Lellis dopo Andrea Damante. L'ex corteggiatrice ha più volte spiegato che il suo unico obiettivo sarebbe puntato dritto alla carriera e alle nuove opportunità che questa potrebbe offrirle da qui a breve. L'attenzione de Le bimbe di Giulia De Lellis resta comunque concentrata sulla sfera sentimentale. Jeremias Rodriguez nuovo amore Il mondo del gossip, in questi giorni, sta cercando di capire se Jeremias nuovo amore per Giulia De Lellis oppure no? Settimane fa, se ben ricordate, il fratello di Belen Rodriguez ha dichiarato di essere molto vicino all'ex gieffina, ma solo il tempo avrebbe determinato il loro destino. Come abbiamo spiegato poc'anzi, l'attenzione di Giulia De Lellis è rimasta concentrata sul lavoro, anche se Andrea Damante sembra essere intenzionato a voler riconquistare la sua "Giulietta"... Ma se l'influencer, per il suo futuro, sentimentale, avesse intenzioni diverse da quelle manifestate fino adesso? Tronisti Uomini e Donne: Giulia De Lellis in lista? La redazione di Uomini e Donne sarebbe già a lavoro nella realizzazione per la nuova edizione del programma in vista di settembre. Secondo alcuni rumors tra i papabili tronisti Uomini e Donne potrebbe esserci proprio Giulia De Lellis, personaggio molto caro a Maria De Filippi e l'autrice Raffaella Mannoia. La notizia ha già allarmato i fan dei DamaLellis che stanno vedendo sfumare quasi ogni possibilità di un ritorno di fiamma tra Giulia e Andrea... Chissà se effettivamente Giulia De Lellis sarebbe disposta a rispondere positivamente alla proposta della redazione di Uomini e Donne...

