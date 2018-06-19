Temptation Island anticipazioni prima coppia, quando va in onda?
19/06/2018
Temptation Island coppieNel weekend sulla pagina ufficiale di Temptation Island sono state ufficializzate le prime coppie che parteciperanno alla nuova edizione del reality. Dal mondo di Uomini e Donne hanno già detto si alla produzione Ida Platano e Riccardo Guernieri, conosciuti e innamorati in occasione della loro partecipazione al trono over. Insieme alla nota coppia troviamo anche Lara Rosie Zorzetto e Michael De Giorgio, Valentina De Biasi e Oronzo Carinola, Raffaella Giudice e Andrea Celenatano.
"Valentina mi perdonerà"In queste ultime ore ad aver scatenato l'ira del web è stata la Temptation Island prima coppia, ovvero Valentina De Biasi e Oronzo Cerinola. La coppia avrebbe deciso di partecipare a Temptation Island a causa di una crisi provocata dai continui tradimenti di lui. Oronzo però sembra essere anche fin troppo sicuro della sua compagna: "So che sbaglierò al 100%, ma Valentina mi perdonerà". Secondo l'opinione di alcuni follower che seguono la pagina ufficiale di Temptation Island, Valentina e Oronzo potrebbero essere i degni successori di Sara Affi Fella e Nicola Panico... Chissà se avremo modo di risentire l'appellativo "Sto scostumato".
Nilufar Addati dice no a Temptation Islan?A quanto pare però resta fuori dalla show una delle coppie di Uomini e Donne. Nilufar Addati dice no a Temptation Island? Non sono ancora ben chiare le sorti della coppia dato che, secondo alcuni rumors, Nilufar e Giordano potrebbero essere in trattativa con la redazione per l'edizione Temptation Island Vip, la cui conduzione potrebbe esser stata già affidata a Simona Ventura. Per saperne di più dobbiamo comunque aspettare la fine dell'estate 2018.
