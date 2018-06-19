Home Home Temptation Island anticipazioni prima coppia, quando va in onda?

di Redazione 19/06/2018

Si apre ufficialmente il capitolo: Temptation Islan anticipazioni prima coppia. Quando va in onda il reality che mette a dura prova i sentimenti? Lo show estivo non è ancora iniziato e già sembra esser riuscito a creare tensioni sul web, scopriamo insieme perché Temptation Island coppie Nel weekend sulla pagina ufficiale di Temptation Island sono state ufficializzate le prime coppie che parteciperanno alla nuova edizione del reality. Dal mondo di Uomini e Donne hanno già detto si alla produzione Ida Platano e Riccardo Guernieri, conosciuti e innamorati in occasione della loro partecipazione al trono over. Insieme alla nota coppia troviamo anche Lara Rosie Zorzetto e Michael De Giorgio, Valentina De Biasi e Oronzo Carinola, Raffaella Giudice e Andrea Celenatano. "Valentina mi perdonerà" In queste ultime ore ad aver scatenato l'ira del web è stata la Temptation Island prima coppia, ovvero Valentina De Biasi e Oronzo Cerinola. La coppia avrebbe deciso di partecipare a Temptation Island a causa di una crisi provocata dai continui tradimenti di lui. Oronzo però sembra essere anche fin troppo sicuro della sua compagna: "So che sbaglierò al 100%, ma Valentina mi perdonerà". Secondo l'opinione di alcuni follower che seguono la pagina ufficiale di Temptation Island, Valentina e Oronzo potrebbero essere i degni successori di Sara Affi Fella e Nicola Panico... Chissà se avremo modo di risentire l'appellativo "Sto scostumato". Nilufar Addati dice no a Temptation Islan? A quanto pare però resta fuori dalla show una delle coppie di Uomini e Donne. Nilufar Addati dice no a Temptation Island? Non sono ancora ben chiare le sorti della coppia dato che, secondo alcuni rumors, Nilufar e Giordano potrebbero essere in trattativa con la redazione per l'edizione Temptation Island Vip, la cui conduzione potrebbe esser stata già affidata a Simona Ventura. Per saperne di più dobbiamo comunque aspettare la fine dell'estate 2018.

