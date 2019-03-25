Giulia De Lellis torna a Roma: tutto pronto per seconda edizione di Uomini e Donne by Night?
di Redazione
25/03/2019
Giulia De Lellis torna a Roma negli studios Silos per un nuovo lavoro con Maria De Filippi. L'influencer ha già cominciato le riprese per la seconda edizione di Uomini e Donne by Night?
Giulia De Lellis torna a RomaLa vita di Giulia De Lellis è sempre super movimentata, con annessi viaggi in giro per l'Italia e non solo. L'influencer, dopo la fine della storia d'amore con Irama e gli avvistamenti insieme ad Andrea Damante, ha deciso di concentrarsi sulla sua carriera. Una volta finito il lavoro sul set per alcuni shooting fotografici ecco che Giulia De Lellis torna a Roma, pronta per un nuovo lavoro con Maria De Filippi.
Giulia De Lellis: "Sto facendo delle riprese"Giulia De Lellis è una delle ex corteggiatrici più affezionate alla redazione di Uomini e Donne, oltre che all'autrice Raffaella Mennoia. Ogni occasione, dunque, diventa perfetta per vedere l'influencer impegnata in nuovi progetti da realizzare con il programma che gli ha donato la notorietà. Non a caso Giulia De Lellis, attraverso un video pubblicato nelle IG Stories, ha annunciato un work in progress proprio con Uomini e Donne. Nel video in questione la De Lellis spiega: "Ciao ragazzi io sono a Roma e sto facendo delle riprese insieme al cast di Witty e Uomini e Donne, per delle cosine che tanto vedrete a breve". Nella stories successiva Giulia De Lellis mostra anche la parte degli studios con con la scritta 'Uomini e Donne' in evidenza, che solitamente fa da scenario alle comunicazioni importanti. A cosa starà lavorando Giulia De Lellis insieme alla produzione del date show?
La seconda edizione di Uomini e Donne by Night si farà?Il work in progress annunciato da Giulia De Lellis ha fatto pensare ai fan del dating show di Maria De Filippi all'allestimento della seconda edizione di Uomini e Donne by Night. Giulia De Lellis, dunque, potrebbe aver registrato il lancio che annuncia ai quattro tronisti la festa di fidanzamento che verrà organizzata nel mese di maggio per le loro scelte. Al momento però nulla è stato confermato, anche se il work in progress di Giulia De Lellis potrebbe vedere come protagonista anche Andrea Damante.
Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme?Giulia De Lellis è sempre ben lieta di tornare negli studios di Uomini e Donne per collaborare insieme alla redazione del programma, al quale ha sempre dichiarato di essere particolarmente affezionata. Quali siano i nuovi progetti a cui sta lavorando Maria De Filippi per Uomini e Donne sembra essere davvero un mistero. Secondo alcuni fan però è probabile che Giulia De Lellis possa essere impegnata con delle registrazioni che la riguarderebbero da vicino: l'influencer avrà scelto il programma di Uomini e Donne per annunciare l'amore ritrovato con Andrea Damante?
Redazione