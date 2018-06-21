Loading...

Giulia De Lellis Instagram: I panni sporchi si lavano in famiglia

21/06/2018

Le avventure di Giulia De Lellis e Andrea Damante stanno diventando un appuntamento fisso sui giornali di gossip. A causa delle varie news che sono state date su un possibile ritorno di fiamma tra i due ragazzi, ecco che Giulia De Lellis Instagram decide di far luce sulla questione: "I panni sporchi si lavano in famiglia".

Giulia e Andrea di nuovo insieme?

Da settimane il mondo del gossip racconta la possibilità secondo cui Giulia e Andrea di nuovo insieme dopo un periodo di crisi, ma la verità a quanto pare non è questa. Giulia De Lellis e Andrea Damante in queste settimane sarebbero stati particolarmente vicini, ma non per il motivo che speravano le Damalellis. L'ex coppia di Uomini e Donne avrebbe diversi interessi lavorativi in comune, che a quanto pare li costringerebbero a comunicare face to face anche davanti un caffè (Come testimoniato da una fan che ha avuto modo di avvistarli nel cuore di Verona ndr.). Qual è la verità per sulla loro riappacificazione?

"I panni sporchi si lavano in famiglia"

Giulia De Lellis tuona contro il gossip italiano. Durante una Giulia De Lelli IG Stories, andata in diretta ore fa, pare che abbia voluto fare il punto della situazione, oltre che rimproverare coloro che hanno raccontato falsità sul suo conto. In occasione della diretta Giulia De Lellis ha spiegato come, in questi due anni, non ha mai voluto raccontare i vari problemi avuti con Andrea Damante affermando: "I panni sporchi si lavano in famiglia", ma non solo... "Lo rivedrò, non lo rivedrò, ci tornerò, non ci tornerò… Non lo so! Quando e se tornerò con Andrea, ve lo dirò io! Quando ho detto l'anno del mai era una stronzata,- continua la De Lellis -, perché ero arrabbiata. Voi non sapete la storia e vi dovreste limitare!".

Jeremias Rodriguez e Giulia De Lellis: Siamo quasi come due fratelli

Le dichiarazioni fatte da Giulia De Lellis su Instagram hanno riacceso i cuori dei Damalellis e de Le bimbe di Giulia, che in un certo qual modo continuano a vedere un barlume di speranza per il ritorno con Andrea Damante ma non solo... Quanto detto dall'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha acceso i riflettori sul capitolo "Jeremias Rodriguez e Giulia De Lellis". La ragazza sotto questo punto è stata nuovamente chiara: "Gli ho mandato un messaggio quando ho letto la notizia e ci siamo ammazzati dalle risate! In quell'esperienza ci siamo legati tutti (o quasi…pensavo tutti!) e siamo quasi come fratelli, non ci verrebbe mai da vederci sotto un altro aspetto!".  
