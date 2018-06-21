Home Uomini e Donne Luigi Mastroianni e Sara, dubbi per la coppia: Siamo in crisi ma...

di Redazione 21/06/2018

Un'altra coppia nata a Uomini e Donne sta per lasciarsi? Luigi Mastroianni e Sara, dubbi per la coppia. L'ex tronista ha dichiarato: "Siamo in crisi ma..." Francesco Monte fidanzata L'estate è appena iniziata e per i protagonisti di Uomini e Donne sembra essere arrivato anche il tempo dei guai. Lo scopo di molti magazine sembra essere quello di scoprire la Francesco Monte fidanzata dell'estate 2018. Secondo quanto dichiarato in questi ultimi giorni, sembrerebbe che l'ex tronista di Uomini e Donne sia particolarmente vicino ad un'altra ex tronista dello show. Ebbene si, stiamo parlando proprio di Sara Affi Fella. I due ragazzi sarebbero stati avvistati nello stesso locale a Ibiza. "Siamo solo amici" In occasione di un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Sara Affi Fella ha subito spiegato qual è la natura del suo legame con Francesco Monte: "Io e Francesco siamo solo amici e abbiamo un buon rapporto per via della mia collaborazione con l’agenzia di suo fratello. Tutto qua". Quello che preoccupa i fan della tronista napoletana però è il rapporto con il fidanzato Luigi Mastroianni. Sara Affi Fella ha ammesso che i due attualmente stanno vivendo una crisi scaturita da problematiche personale e, sembrerebbe, da qualche dubbio dell'ex corteggiatore. Luigi Mastroianni in crisi Durante queste settimane si è più volta fatto riferimento a una possibile crisi tra Luigi Mastroianni e Sara. Il primo campanello dall'allarme era arrivato quando l'ex tronista aveva deciso di trascorrere una vacanza a Ibiza insieme ad alcune amiche e non solo... Sarebbe già le seconda settimana che la coppia sembra che abbia preso le distanza su Instagram. "Non è ancora detta l’ultima parola, con Luigi dobbiamo parlare e valutare. Spero di arrivare a un punto di incontro con lui,- continua Sara Affi Fella durante l'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. Quando ne parleremo? Al momento io ho ancora l’influenza, mentre lui è impegnato a Roma, quindi non c’è modo di vederci".

