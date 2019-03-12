Giulia De Lellis paura sui social: "Ragazzi mi hanno ricoverata"
di Redazione
12/03/2019
Momenti di paura sui social per Giulia De Lellis, l'influencer ha pubblicato un'IG Stories che ha fatto preoccupare i fan: "Ragazzi mi hanno ricoverato". Il video però nasconde un'inaspettata sorpresa, ecco cos'è successo.
Giulia De Lellis dopo IramaL'attenzione mediatica continua a rimanere concentrata su Giulia De Lellis che torna single dopo Irama. L'influencer non ha ancora commentato la fine della relazione con il cantante né tanto meno il presunto ritorno di fiamma con Andrea Damante. Secondo alcuni rumors a causare la fine della relazione potrebbe esser stata causata da un tradimento dell'inlfuencer che, come pubblicato da Spysee, avrebbe incontrato Andrea Damante in gran segreto. A tener il dubbio di un reale tradimento da parte di Giulia De Lellis è l'intervista che Irama ha rilasciato poco tempo prima a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. In quell'occasione il cantante ha dichiarato di vivere una storia d'amore molto felice. Dunque quali sono i reali motivi per il quale l'amore tra i due ragazzi è finito così da un momento all'altro?
Giulia De Lellis paura per i fanDopo la fine della relazione con Irama, Giulia De Lellis è stata protagonista di uno scontro social avvenuto con Pietro Tartaglione ex corteggiatore e fidanzato di Rosa Perrotta, conosciuta nel programma di Uomini e Donne. Lo scontro in questione ha coinvolto anche Andrea Damante che avrebbe mandato dei messaggi particolari a Tartaglione, pubblicati su IG Stories e prontamente rimosse. Passata la bufera Giulia De Lellis è tornata a concentrarsi solo ed esclusivamente sul suo lavoro da influencer. In occasione di un'IG Stories pubblicata il 12 marzo del 2019 Giulia De Lellis ha scatenato la paura dei fan sui social. Nel video postato sul social esordisce dicendo: "Ragazzi mi ricoverata". Il breve filmato però nasconde un'altra verità.
Nuovo tatuaggio per Giulia De LellisL'influecer è tornata a Milano per motivi di lavoro e non solo. Il 12 marzo 2019 Giulia De Lellis ha pubblicato un video su IG Stories che la mostra sdraiata su un lettino pronta per far realizzate sul suo corpo un nuovo tatuaggio. La domanda che i fan si stanno ponendo però è la seguente: sarà un qualcosa dedicato a Irama o Andrea Damante? I follower di Giulia De Lellis, inoltre, hanno notato un'altra cosa davvero molto importante. E se Giulia De Lellis non fosse da sola a Milano?
Andrea Damante torna a MilanoIl mondo del gossip segue molto da vicino la situazione del triangolo Giulia De Lellis, Andrea Damante e Irama. Il cantante vincitore di Amici 17 ha chiesto di essere escluso da gossip, una cosa quasi impossibile con un'ex fidanzata come Giulia De Lellis. L'influencer, come abbiamo appena spiegato in questi giorni sarebbe a Milano, città dov'è tornato anche Andrea Damante una volta libero dai suoi impegni lavorativi. I due ex protagonisti di Uomini e Donne potrebbero aver deciso davvero di riprovare a costruire la loro relazione lontano dai riflettori del gossip?
