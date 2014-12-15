Giulietto Chiesa fermato a Tallinn, Farnesina chiede spiegazioni ad ambasciatore estone

Perché il giornalista italiano Giulietto Chiesa è stato fermato a Tallinn, in Estonia? Ancora non sono giunte motivazioni adeguate.

Michele Valensise, segretario generale della Farnesina, ha chiesto spiegazioni all'ambasciatore di Estonia, Celia Kuningas. Velensise, in sostanza vuole sapere perché è stato fermato il giornalista ed ex parlamentare europeo. Pare che la Kunigas sia stata convocata alla Farnesina.

Valensise non ha nascosto la sua ansia e il suo stupore per la misura presa dalle autorità estoni.

Il giornalista si trovava in Estonia per un convegno intitolato "La Russia è nemica dell'Europa?". Un gruppo di poliziotti, all'improvviso, lo ha arrestato in albergo; successivamente gli è stato detto che il Ministero degli Esteri aveva emesso un provvedimento di espulsione. Domani Chiesa si sarebbe dovuto recare a Mosca.

"E' un fatto molto grave, una violazione dei diritti politici", ha affermato l'avvocato di Chiesa, Francesco Paola. Speriamo che la situazione si possa risolvere quanto prima, e che il giornalista possa essere rimesso in libertà.