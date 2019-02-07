Giuslia De Lellis è incinta? La rivelazione in un messaggio sui social
di Redazione
07/02/2019
Sanremo da sempre è anche sinonimo di gossip, i rumors questa volta sembrano essersi concentrati su Irama. E se Giulia De Lellis fosse incinta? La rivelazione sarebbe contenuta in un messaggio apparso sui social.
Irama e Giulia De Lellis: troppo lavoro?Recentemente si è parlato di una presunta crisi tra Irama e Giulia De Lellis. La coppia aveva smesso di mostrarsi insieme sui social e non solo. L'allarme è scattato quando Irama non ha preso parte al party di compleanno della fidanzata, ma sua maestà Sanremo chiama e le attenzioni dell'artista si sono concentrate su uno degli impegni più importanti della sua carriera dopo la vittoria ad Amici 18. In questo frangente l'influencer è stata travolta da nuovi e improvvisi impegni di lavoro. Il 15 febbraio 2019 troveremo Giulia De Lellis impegnata con Uomini e Donne by Night che andrà in onda in prima serata con le scelte di Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi, Ivan Gonzales e Teresa Langella.
Giulia De Lellis è incinta?Irama è uno dei protagonisti più amati di questo Sanremo 2019. Il cantante sta vivendo un'importantissima avventura lavorativa che sta offrendo uno salto di qualità alla sua carriera. La critica ha bene accolto bene la canzone, ma se il 2019 per Irama portasse anche qualcosa di nuovo e personale? Secondo alcuni rumors il cantante potrebbe mettere su famiglia entro l'anno. Giulia De Lellis è incinta? Il dubbio è nato nel momento in cui l'infuencer ha pubblicato un commento ricevuto sui social da un follower. Una donna ha spiegato alla De Lellis di riversi molto nella canzone La ragazza con il cuore di latta. In particolare questa scrive: "Grazie per aver cantato la storia della mia vita. Oggi ho 25 anni, una persona che mi ama e che amo, aspetto un bambino ed è stata la rivincita più grande della mia vita".
Ho trovato questo commentoGiulia De Lellis ha pubblicato il seguente messaggio nelle sue IG Stories taggando il fidanzato Irama: "Ho trovato questo commento bellissimo". L'influencer ha sempre spiegato di vivere un bellissimo momento insieme al cantante tanto da valutare una possibile convivenza insieme. Non a caso Giulia De Lellis è molto impegnata nella ristrutturazione della casa dove vive a Verona. Irama la raggiungerà lì una volta concluso Sanremo 2019? I piani della coppia sarebbero davvero a lungo termine. Secondo alcuni rumors i due potrebbero convolare presto a nozze anche se forse nei loro progetti c'è la possibilità di diventare presto genitori.
Famiglia De Lellis - IramaIl messaggio pubblicato da Giulia De Lellis che mostra il commento del ragazza che si è rivista nella canzone La ragazza con il cuore di latta potrebbe contenere anche un altro messaggio velato. L'nfluencer e Irama stanno dunque pensando a metter su famiglia? Le voci che vorrebbero Giulia De Lellis incinta al momento non trovano nessuna conferma, ma in futuro chissà.
