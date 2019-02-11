Giulia De Lellis e Irama sul set di Uomini e Donne by Night?
di Redazione
11/02/2019
Giulia De Lellis dopo la finale di Sanremo 2019 torna a Roma sul set per concludere le riprese di Uomini e Donne by Night, insieme a lei anche Irama?
Irama: La ragazza con il cuore di lattaSanremo 2019 ha segnato la conquista di un nuovo successo per Irama, grazie alla presentazione della canzone La ragazza con il cuore di latta. Il brano in questione racconterebbe la storia di una ragazza in attesa del suo primo bambino, ma con un passato difficile segnato da un padre violento. La conferma di quanto detto arriva anche da un IG Stories pubblicata da Giulia De Lellis durante i giorni di Sanremo. Qui l'influencer da voce ad un'altra ragazza che racconta una storia simile a quella del brano La ragazza con il cuore di latta. Conclusa l'avventura sanremese Irama rientra a Roma con Giulia De Lellis.
Giulia De Lellis e Irama sul set di Uomini e Donne by Night?Sono nel pieno le registrazioni dello speciale del date show condotto da Maria De Filippi. Il 15 febbraio del 2019 andrà in onda Uomini e Donne by Night e, secondo alcuni rumors, Giulia De Lellis sarebbe con Irama sul set mentre lavora agli ultimi dettagli delle scelte. La conferma arriverebbe dalla canzone La ragazza con il cuore di latta di sottofondo delle IG Stories pubblicate da Giulia Da Lellis. La domanda che i fan si stanno ponendo però è la seguente: Irama potrebbe avere un ruolo nel programma di Maria De Filippi? Purtroppo per scoprire se il cantante sarà o meno a Uomini e Donne by Night non ci resta che aspettare la messa in onda dello speciale.
Con la scelta di Teresa siamo già alle stretteLe IG Stories pubblicate da Giulia De Lellis l'11 febbraio del 2019 però forniscono degli importanti spoiler per Uomini e Donne by Night. Ricordiamo che il prossimo 15 febbraio verrà trasmessa la festa di fidanzamento per i tronisti Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Ivan Gonzalez e Teresa Langella. Proprio su questa si concentra la prima IG Stories della De Lellis. "Ciao ragazzi io sono sveglia già da un po', stiamo facendo delle riprese. Con la scelta di Teresa siamo già alle strette quindi il grosso è stato fatto".
La scelta di LorenzoIl percorso fatto da Teresa Langella tiene i fan di Uomini e Donne con il fiato sospeso. Le scelte scontate pare che siano solo quelle di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez sul quale non si è concentrata molto l'attenzione mediatica. Attualmente le registrazioni del programma vedono come protagonista Lorenzo Riccardi, così come confermato anche da Giulia De Lellis che fornisce uno spoiler nell'IG stories pubblicata l'11 febbraio: "Oggi stiamo registrando la scelta di Lorenzo Riccardi". Chi avrà scelto il tronista tra le sue due corteggiatrici Giulia Caviglia e Claudia Dionigi?
