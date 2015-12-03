Google Car troppo lenta: nuovo incidente a Mountain View
di Redazione
03/12/2015
"I veicoli autonomi mancano della capacità di comunicare direttamente ciò che l'auto sta per fare. Fermare la macchina senza fornire altri segnali potrebbe non essere sufficiente a rassicurare i pedoni che è davvero sicuro attraversare".Google crede molto nel progetto Google Car e, di recente, ha assoldato in Google Robotics Robert Rose, che fino a qualche mese fa sovrintendeva l'equipe "Autopilot" di Tesla. L'obiettivo di Google è quello di rendere più efficienti e sicure le sue vetture senza conducente. Oltre al braccio robotico, le Google Car saranno dotate di altre 'diavolerie tecnologiche' per comunicare ai pedoni che possono attraversare in totale sicurezza, come scritte sul display e messaggi sonori diffusi da altoparlanti. Big G ha in mente di commercializzare le Google Car entro il 2020, ecco perché le vetture sono testate giorno e notte sulle strade californiane. Chris Urmson, direttore del progetto Google Car, ha asserito, durante la TED conference a Vancouver, che le vetture senza conducente potranno essere acquistate da qualsiasi persona entro 5 anni.
"Nel 2020 mio figlio avrà l'età per fare l'esame di guida e gli ingegneri di Big G stanno lavorando duramente per fare in modo che non ne abbia bisogno... Circa un milione e 200mila persone muoiono sulle strade nel mondo ogni anno. Un numero che equivale a un jet che si schianta al suolo ogni giorno", ha dichiarato Urmson.
