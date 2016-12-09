Home Gossip Gossip, Alessandro Calabrese e Lidia Vella scoppiano di nuovo

Gossip, Alessandro Calabrese e Lidia Vella scoppiano di nuovo

di Redazione 09/12/2016

È di nuovo tutto finito tra Alessandro Calabrese e Lidia Vella, la coppia che tanto ha fatto discutere nell’ultimo Grande Fratello? Le news di gossip segnalano che tra i due ragazzi è in corso una crisi o forse un addio definitivo anche perché in parte è stato lo stesso ex gieffino romano a confermare il momento non facile. Tutto nasce dalla candidatura, vera o presunto di Alessandro Calabrese come naufrago per l’Isola dei Famosi 2017. E sul web qualcuno ha insinuato che pur di partecipare al nuovo reality di Canale 5, l’ex gieffino sarebbe stato anche capace di mollare Lidia Vella. Un’accusa che lui su Instagram respinge con forza: “Non accetto nella maniera più assoluta che venga insinuato che io abbia lasciato Lidia per partecipare ad un reality no e non perché ho la coda di paglia ma semplicemente perché al Grande Fratello ho dimostrato, facendo determinate scelte per niente mediatiche, che sono una persona capace di dare priorità ai sentimenti”. Parole però che comunque sanno di conferma per quello che riguarda la sua storia d’amore con Lidia. Alessandro non spende altre parole per una sua eventuale crisi, ma dice soltanto che anche se la gente è libera di pensarla come vuole, in futuro non spenderà più altre parole per rispondere ad accuse secondo lui non vere. Tanto quando sarà ufficiale il cast dell’Isola vedremo se anche il manager romano partirà per l’Honduras e se ammetterà di essere di nuovo single.

