Uomini e Donne: le ultime news su Gemma e Giorgio

di Redazione 12/12/2016

Negli ultimi giorni il Trono Over è passato in secondo piano rispetto al Trono Classico e Gay, tra scelte e nuovi tronisti che hanno fatto il loro ingresso in trasmissione. Ma prima che finisca il 2016 le news i Uomini e Donne anticipano che potrebbero esserci novità importanti nei rapporti tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Anche l’ultima intervista rilasciata da Giorgio Manetti, infatti sembra confermare che l’uomo prova ancora una certa attrazione verso Gemma, nonostante ormai non stiano insieme da più di un anno. Il cavaliere fiorentino al settimanale ‘Mio’ infatti ha ribadito ancora una volta di non aver accettato il comportamento della sua ex dopo la famosa puntata speciale in prima serata della lettera. Già in quelle righe da parte sua non c’era un messaggio di scuse, ma soprattutto dopo non gli è piaciuto il suo comportamento, perché ha continuato ad attaccarlo su qualsiasi cosa e lui ancora oggi non ha capito perché. Le parole di Giorgio però fanno capire che da parte sua c’è ancora un certo interesse nonostante una volta per tutto abbia ribadito che è una storia chiusa. E a questo si devono aggiungere gli avvistamenti che molti dicono di aver fatto di Gems e George insieme anche nelle ultime settimane. Ecco perché i fans del Trono Over si aspettano di trovare sotto l’albero una bella sorpresa sotto forma di riconciliazione.

