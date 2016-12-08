Home Uomini e Donne News UeD: Claudio D’Angelo, un trono sospeso?

di Redazione 08/12/2016

Claudio D’Angelo ha veramente terminato il suo percorso come tronista senza una scelta, sorte comune anche con altri protagonisti del passato, oppure ci sono ancora speranze di rivederlo in studio? Dubbi leciti che hanno molti, a cominciare dai suoi fans, e che verranno probabilmente risolti dalla prossime registrazione che come confermano le ultime news di UeD è in programma venerdì 9 dicembre. In effetti i dubbi sono ancora molti perché Claudio D’Angelo anche se fino ad oggi è stato il nuovo tronista meno amato dal pubblico ha lasciato in sospeso alcun e situazioni, come quella con la giovanissima corteggiatrice Ginevra Pisani. Dopo l’ultima registrazione infatti la ragazza napoletana si è sentita amareggiata perché Claudio avrebbe anche potuto sceglierla, ma solo per essere rimasta l’ultima dopo gli addii di Simona e Sonia. Così secondo le ultime news di Uomini e Donne rilanciate da ‘Novella 2000’ avrebbe chiesto di rivedere il tronista fuori dallo studio, ma l’incontro non sarebbe andato benissimo. E allora potrebbe tornare di moda Sonia Lorenzini, corteggiatrice che fino all’ultimo ha provato a conquistare la foducia del tronista. Su Instagram la ragazza sembra avergli mandato un messaggio che sa di ultimatum: “Chi ti vuole, ti cerca – ha scritto infatti - chi ci tiene, ti tiene”. Claudio finalmente arriverà in studio con le idee chiare e porterà a termine il suo percorso oppure dobbiamo aspettarci altre sorprese?

