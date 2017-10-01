Home Gossip Grande Fratello Vip 2017, la confessione di Jeremias Rodriguez

Grande Fratello Vip 2017, la confessione di Jeremias Rodriguez

di Redazione 01/10/2017

In queste prime settimane di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip 2017 sicuramente Jeremias Rodriguez è stato molto più protagonista della sorella Cecilia . Il ragazzo si è fatto notare per alcune parentesi che non passeranno alla storia del reality, rutti compresi, ma anche per il racconto del suo passato difficile al quale adesso ha aggiunto un altro capitolo. Il fratello di Belen Rodriguez infatti ha raccontato la lotta che ha dovuto sostenere per diverso tempo con il suo fisico. Era arrivato infatti a pesare 114 chili e si faceva schifo, tanto da non riuscire più nemmeno a guardarsi allo specchio. Per questo non usciva più di casa e sfogava la sua rabbia con il cibo senza voler vedere nessuno. Aveva rifiutato in pratica ogni rapporto con l'esterno, non voleva nemmeno andare a dormire nel suo letto tanto che lo faceva sul divano di casa. Poi finalmente però si è reso conto della realtà e che in quel modo non avrebbe potuto andare avanti. Si è accettato così com'era, cercando di correggere quello che c'era di sbagliato e cominciando una dieta sana dopo un intervento chirurgico per perdere peso che ha effettuato non molto tempo fa e ha dato ottimi risultati. Jeremias, come ha ammesso al GF Vip 2017, non è tanto pentito del suo passato difficile quanto di non essere rimasto accanto alla sorella più famosa quando lei avrebbe avuto bisogno. “Per lei è stata dura - ha raccontato piangendo – perché é rimasta stata sola per un sacco di tempo”. Il ragazzo si pente di aver pensato soltanto alla sua vita quando invece Belen poteva avere necessità di un uomo accanto. Non ci pensava, non se n'è accorto e questo gli pesa anche se ora è tutto diverso.

