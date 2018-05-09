Uomini e donne over: Gemma Galgani frena Marco Cappagli
di Redazione
09/05/2018
Gemma Galgani e Marco Cappagli hanno trascorso insieme il fine settimana a Cecina. Il bel cavaliere pronto a tutto pur di conquistare la dama torinese, si è spinto un po' oltre ma Gemma ha frenato i suoi istinti.
Uomini e donne trono over oggi: Gemma e MarcoLa prima ad entrare in studio oggi a Uomini e donne è stata Gemma Galgani. La dama torinese ha trascorso un weekend con Marco Cappagli a Cecina. I due sono sempre più vicini anche se rumors insistenti si concentrano sulla relazione segreta tra Gemma e Giorgio mai smentita dalla coppia. Tina Cipollari ha pizzicato Gemma e le ha chiesto se lei e Marco sono andati oltre il bacio. La Galgani ha confessato che c'è stato un tentativo da parte del cavaliere ma lei non si lascerà andare sino a quando non proverà un sentimento più forte. Il pubblico stanco dei tentativi di sabotaggio di Tina di tutte le relazioni di Gemma ha commentato così sui social: «Tutte le donne meritano, a prescindere dall’età, di essere amate veramente e Gemma se lo merita. Ora vorrò vedere il fidanzato di Tina, certo che dovrà avere un grande coraggio ad uscire con lei».
Gossip Uomini e donne: Gemma innamorata di Giorgio Manetti?I riflettori del trono over di Uomini e donne sono tutti puntati su Gemma Galgani. L'ingresso di Marco Cappagli ha reso la situazione molto più intrigante visto che il cavaliere ha dichiarato di aver intenzione di uscire solo con Gemma. La scorsa settimana sono stati insieme al mare, un'esterna organizzata da Gemma Galgani, la location è stata scelta perché il colore del mare ricorda quello degli occhi di Marco e lui si è lasciato andare a forti dichiarazioni: «Mi sei entrata nel cuore!». Tina Cipollari ha molti dubbi su Marco, accusato di essere a Uomini e donne solo per business. Oggi a Uomini e donne si è parlato anche del bacio tra Gemma e Giorgio al Maurizio Costanzo Show e la dama ha confessato di averlo dato con sentimento, mentre Giorgio solo per compiacere il pubblico. Dunque gli ultimi gossip sul ritorno di fiamma e sulla relazione segreta sembrano infondati. Mentre sui social i fan di Gemma Galgani la invitano ad andare avanti e a lasciare il programma con Marco: «A prescindere di quanto qualcuno ti possa piacere star lì a prendere insulti e sberleffi non è tollerabile. Consiglio a Gemma di uscire il prima possibile con Marco se le piace perché lo stanno portando a mollare».
