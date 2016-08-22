Gossip Uomini e Donne, Francesco Pelide sarà il nuovo tronista del trono classico?
di Redazione
22/08/2016
Anche oggi 22 agosto 2016 siamo pronti a darvi notizie di gossip uomini e donne che riguardano la nuova edizione del programma condotto da Maria De Filippi che andrà in onda su Canale 5 dal prossimo settembre. Come riportano alcune anticipazioni la trasmissione dovrebbe ripartire a breve, tra pochissime settimane. Nelle ultime ore sono davvero tantissime le indiscrezioni sui possibili aspiranti tronisti che cercheranno la loro anima gemella nella trasmissione ued trono classico.
Francesco Pelide sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne Classico?Ovviamente inutile dire che le notizie di gossip uomini e donne che sono trapelate in questi giorni sono tantissime. Partiamo dal fatto che quest'anno nella nuova edizione i tronisti potrebbero essere addirittura quattro, in quanto ci dovrebbero essere due tronisti maschi, una tronista donna e anche un tronista nel nuovo format del trono gay. Nelle scorse ore è trapelato anche il nome del primo tronista gay, Emanuele Maringola. Ma la notizia di gossip uomini e donne che nelle ultime ore sta davvero facendo impazzire i fan è quella lanciata dal “il vicolo delle news” che ha dato alcune indiscrezioni sul nome del primo tronista del trono classico. Stando alle anticipazioni, qualche fan accanito della trasmissione avrebbe visto un giovane ragazzo girare un video di presentazione insieme alla troup di ued, il nome del ragazzo è Francesco Pelide. A quanto pare il giovane vive a Pavia ed è un modello. Ovviamente al momento non ci sono ancora conferme sulla sua partecipazione al programma uomini e donne classico non appena ci saranno saremo pronti a condividere con voi le informazioni su questo sito.
Articolo Precedente
News Uomini e Donne, lo sfogo di Ludovica Valli su Facebook
Articolo Successivo
Adele Si Trasferirà Nella Villa Di Los Angeles
Redazione