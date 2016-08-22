News Uomini e Donne, lo sfogo di Ludovica Valli su Facebook
22/08/2016
Ormai sono passati alcuni giorni da quanto Ludovica Valli e Fabio Ferrara si sono lasciti e le speranze dei moltissimi fan di rivederli ancora insieme man mano stanno scemando. Stando alle news uomini e donne le uniche parole che sono state dette dall'ex 19enne tronista, sono state dette proprio a proposito del fatto che ormai lei e Fabio non formano più una coppia. In molti nelle ultime parole dette da Ludovica hanno visto una sorte di ammissione da parte dell'ex tronista. Sui social in molti continuano a criticare il comportamento di Ludovica e lei ovviamente ha risposto ad alcuni commenti poco carini.
Uomini e Donne, Fabio Ferrara sarà il nuovo tronista?Stando alle ultime news uomini e donne la madrina di Canale 5, Maria De Filippi potrebbe ospitare nelle prime registrazioni della nuova edizione l'ormai ex coppia Ludovica Valli e Fabio Ferrara. Ovviamente fino a qui i fan non ci trovano nulla di male, in quanto anche in passato alcune coppie che si sono lasciate sono state ospitate nel programma. Ma il vero colpo di scena potrebbe riguardare proprio l'ex corteggiatore di uomini e donne, Fabio Ferrara in quanto alcuni rumors lo accostano al prossimo trono classico che andrà in onda il prossimo settembre. Sono in molti i fan di uomini e donne che sostengono che se Fabio Ferrara a settembre finirà sul trono classico potrebbe ritrovarsi Ludovica Valli come corteggiatrice. Ovviamente l'ipotesi di Fabio come nuovo tronista sembra un po azzardata, in quanto in questo modo Fabio tradirebbe del tutto la fiducia di Ludovica. Ovviamente le news uomini e donne non escludono questa ipotesi, perché Fabio Ferrara come nuovo tronista potrebbe far salire gli ascolti del programma alle stelle. Al momento non ci sono conferme di queste news, ma non appena ci saranno saremo pronti a condividerle con voi su questo sito.
