Gossip Uomini e Donne, news Tina Cipollari: l'opinionista si è rifatta le labbra

di Redazione 08/04/2017

News di oggi UeD: Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, ha ammesso di essersi rifatta le labbra Alla fine la confessione è arrivata a Uomini e Donne. E' quella di Tina Cipollari, storica opinionista del talk show condotto da Maria De Filippi ed in onda su Canale 5 che, dopo le numerose illazioni sul suo aspetto fisico, da parte di Gemma Galgani e di altre dame e corteggiatrici del trono over e classico, ha ammesso tutto. La Cipollari non ha mai confermato di essersi sottoposta alla chiurgia estetica, nonostante molti telespettatori abbiano notato un'evidente cambiamento del suo volto. Messa forse alle strette, Tina Cipollari ha dunque detto la verità, ammettendo di essersi rifatta le labbra. E' accaduto durante una delle ultime puntate di Uomini e Donne, nel corso della quale è intervenuto in studio un noto chirurgo plastico e a quel punto l'opinionista ha confermato di essersi sottoposta ad un intervento per rifarsi le labbra. L'opinionista di trono over e classico dunque ha ceduto al bisturi, dopo aver a lungo giurato di essere naturale al 100% e questo ha provocato un po' di malumori tra i suoi fan, che si fidavano della sua schiettezza ed onestà. Il dottore in questione sarebbe Francesco Castello, davanti al quale Tina ha ammesso il ritocchino alle labbra. Ma il chirurgo, chiamato proprio per 'ispezionare' la Cipollari e mettere fine alle chiacchiere, ha aggiunto che secondo lui si sarebbe rifatta anche il naso. Seguiteci per ulteriori dettagli e news a riguardo.

