Anticipazioni Uomini e Donne 2017: Luca Onestini, scelta in bilico?

di Redazione 08/04/2017

Luca Onestini di Uomini e Donne, trono classico, rischia di lasciare il trono? indiscrezioni e rumors prima della scelta Colpo di scena riguardo la scelta di Luca Onestini a Uomini e Donne. Secondo gli ultimi rumors e le anticipazioni dedicate al programma, infatti il tronista potrebbe lasciare addirittura il trono di UeD prima di fare la sua scelta. Una serie di complicazioni sarebbero all'origine di questa indiscrezione che vedrebbe il bel Luca allontanarsi dal talk show di Canale 5 prima di scegliere una delle corteggiatrici. Questo significherebbe uscire dal programma senza aver fatto alcuna scelta, rimanendo a bocca asciutta: tutto questo sarebbe dovuto alla rivelazione, nel corso della registrazione di una puntata di Uomini e Donne 2017, da parte di una corteggiatrice secondo la quale Soleil continuerebbe a frequentare il suo fidanzato. Dal momento che Soleil è proprio la scelta più papabile di Luca Onestini, tutto potrebbe diventare un gran buco nell'acqua. Al momento sono solo rumors; e pare che queste voci abbiano messo in crisi Luca al punto da indurlo a decidere di lasciare UeD. Seguiteci per conoscere gli sviluppi di questa importante news che potrebbe mischiare di nuovo tutte le carte in gioco a Uomini e Donne.

