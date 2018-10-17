Home Gossip Gossip, Valeria Marini e il tentatore Ivano stanno insieme?

Gossip, Valeria Marini e il tentatore Ivano stanno insieme?

di Redazione 17/10/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Io martedì comincia all'insegna del gossip. Valeria Marini e Ivan stanno insieme? In occasione del periodo trascorso Temptation Island Vip abbiamo avuto modo di vedere la soggetto è sempre più vicina al tentatore, tanto che oggi potrebbero fare coppia fissa? Valeria Marini dopo Temptation Island vip La scorsa settimana a Uomini e Donne, ospiti di Maria De Filippi, abbiamo avuto modo di vedere le coppie che hanno partecipato a Temptation Island Vip. Al centro dell'attenzione mediatica sono stati Andrea Cerioli e Alessandra Sgolastra, insieme ad Andrea Zenga, Valeria Marini e Ivan. Valeria Marini durante il date time si sarebbe scagliata contro l'ormai ex fidanzato Patrick Baldassari perché incapace di ascoltare i suoi reali desideri di donna, non rientrando così nei suoi parametri di compagno. Valeria Marini dopo Temptation Island Vip avrebbe trovato un nuovo amore? "Ci sono le cotolette" Valeria Maria è una donna che ha sempre amato la notorietà, insieme alla sua voglia di condividere tutto con i suoi fan. Non a caso domani potremmo leggere una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, in occasione della quale presenta il tentatore Ivano Gomzales come "frequentatore ufficiale". La soubrette durante il percorso fatto a Temptation Island Vip ha legato in particolar modo con Ivan, lasciando anche che il ragazzo conoscesse il suo particolare rapporto con il cibo. Conferma di quanto detto è la frase cult: "Ci sono le cotolette". Valeria Marini: "Sogno di diventare mamma" Nel numero del settimanale di gossip Chi, che verrà pubblicato domani, Valeria Marini racconta la nuova vita dopo Temptation Island Vip. In occasione dell'intervista dichiara: "Ivan mi piace e io credo, vivo, mi nutro d’amore. Non so che cosa ne sarà di noi, ma oggi è una bella frequentazione. Chi non mi conosce non lo sa, ma io sono una credulona. Sogno una famiglia e sogno di diventare mamma. Nessuno può impedirmelo. Ivan è molto giovane. Vedremo che cosa succederà. Sto vivendo il periodo più bello della mia vita anche grazie a Ivan".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp