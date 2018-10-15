Home Anticipazioni Uomini e Donne Litigio a Uomini e Donne, Mara Fasone in lacrime

di Redazione 15/10/2018

Nuovo litigio a Uomini e Donne. D'altronde che Uomini e Donne se i tronisti non si punzecchiano tra loro? Questa volta troviamo in lacrime Mara Fasone, scopriamo insieme perché. Litigio a Uomini e Donne Nel corso di queste ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere Luigi Mastroianni contro Lorenzo Riccardi. Alla base dello scontro tra i due tronisti troviamo anche in questo caso una donna contesa. Dopo Sara Affi Fella i due ragazzi devono contendersi una corteggiatrice? Facciamo riferimento alla corteggiatrice Giulia che avrebbe catturato in particolar modo l'attenzione di Luigi Mastroianni. Attenzione, anche Mara Fasone ha catturato l'attenzione del tronista siciliano che comunque ha deciso di proseguire il suo percorso alla ricerca dell'amore e non in qualità corteggiatore come già successo per Sara Affi Fella. Oggi il mondo del gossip Parla di nuovo litigio a Uomini e Donne, Anche se in questo caso vediamo come protagoniste le due ragazze sul trono classico Rosa. Mara Fasone contro Teresa perché? Siciliana Mara è napoletana Teresa le due ragazze a quanto pare avrebbero opinioni completamente differenti su quella che è la ricerca dell'amore. Mara Fasone contro Teresa proprio per la scelta dei corteggiatori. Secondo la tronista napoletana, la sua collega di trono farebbe troppo caso al conto in banca dei suoi corteggiatori piuttosto che all'anima e quindi i sentimenti. La simpatia tra le due protagoniste del trono classico rosa non è mai stata alle stelle, anche se ora la situazione starebbe degenerando. Mara Fasone in lacrime Alcune notizie riguardanti l'anticipazioni di Uomini e Donne raccontano qualcosa di veramente particolare. Al centro dell'attenzione mediatica troviamo Teresa e Mara Fasone. Quest'ultima in particolare si sarebbe sciolta in lacrime dopo gli attacchi di Teresa Langella. La tronista napoletana ha deciso di eliminare il corteggiatore Federico. Purtroppo per lui a nulla è servito il supporto che Karina Cascella ha cercato di riservare al corteggiatore, ex fidanzato di una sua amica.

