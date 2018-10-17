Home Gossip Giulia De Lellis fidanzata con Cristiano, la bufera sul web

di Redazione 17/10/2018

Disegni per i fan di Uomini e Donne si sono infranti. Giulia De Lellis fidanzata con Cristiano, la conferma sembra essere sempre più vicina e questo pare che abbia scatenato la bufera sul web. Giulia De Lellis dopo Andrea d'amante Le cose di queste ultime settimane si è spesso parlato della vita di Giulia De Lellis dopo Andrea Damante. L'influencer dopo aver subito un piccolo calo nelle sponsorizzazioni dopo la fine della relazione con Andrea Damante sembra essersi rimessa in carreggiata. La coppia nata nei salotti di Uomini e Donne 2 anni fa purtroppo non ha trovato il modo di rinsaldare il proprio amore, nonostante l'ex tronista siciliano li abbia tentate davvero tutte. Per un amore che che muore un altro nasce? Instagram Giulia De Lellis e Cristiano Iovino Nel corso di queste ultime settimane abbiamo avuto modo di leggere diverse notizie che parlano di Giulia De Lellis fidanzata con Cristiano Iovino. Nel profilo Instagram dell'influencer sembra essere apparsa una foto che ritrae la ragazza insieme appunto al suo nuovo fidanzato. Inizialmente la notizia però era stata lanciata settimanale chi, lo stesso che aveva annunciato ritorno di fiamma con Andrea Damante. Dal magazine è possibile leggere: "Lui si chiama Cristiano ed è ex fidanzato della tronista Sabrina Ghio, con il quale la De Lellis ultimamente ha trovato felici sorrisi nella notte romana. Andrea d'amante, ormai, è definitivamente un lontano ricordo". Karina Cascella difende Giulia De Lellis? Come potete benissimo immaginare il web ha scatenato la vera e propria bufera contro Giulia De Lellis fidanzato con Cristiano l'inizio di una nuova relazione non è piaciuta dunque hai fame che speravano in un ritorno di fiamma concreto con Andrea Damante? A scendere in campo e difenderla è stata Karina Cascella che attraverso Instagram Stories: "E come si permettono a criticarla? E perché mai dovrebbero? Ma menomale che decide di guardare avanti a vent’anni! Ma pensa te… La gente che la critica non sta bene. Anche perché vorrei ricordare a tutti questi qui che se fosse stato per Giulia e per come vede lei l’amore tra lei e Damante non sarebbe mai finita!".

