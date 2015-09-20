Home Cronaca GRAND HOTEL CHIAMBRETTI: TRANS SAMUELLE DAVES SI SUICIDA

GRAND HOTEL CHIAMBRETTI: TRANS SAMUELLE DAVES SI SUICIDA

di Redazione 20/09/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Lutto nel mondo dello spettacolo e della tv. Si è suicidata l'opinionista del Grand Hotel Chiambretti Samuelle Daves, nota per le sue battaglie per sostenere i diritti della comunità LGBT. Samuelle era transessuale I rappresentanti dell'Arcigay di Trento hanno diffuso subito il seguente comunicato stampa: "Sei stata coraggiosa: hai fatto di una battaglia privata per riappropriarti di te stessa una battaglia per l'autodeterminazione di tutte le persone trans. Non è semplice fare del proprio corpo strumento di cambiamento di questa società, una società che ancora condanna chi non è allineato, una società che non è stata in grado di accoglierti fino in fondo. Pensiamo che il modo migliore per ricordarti sia di portare avanti le battaglie per i diritti in cui tanto credevi, ma soprattutto di lottare con il tuo entusiasmo per un mondo dove tutti e tutte si sentano inclusi, dove ogni persona possa sentirsi rispettata e amata fino in fondo per quello che è". La Daves si è uccisa nella sua casa di Trento. Non di conosce attualmente la ragione che ha portato l'opinionista a compiere il gesto estremo. Due anni fa Samuelle, che era laureata in Giurisprudenza, aveva anche iniziato un percorso politico col M5S. Dopo la laurea, la Daves aveva deciso di cambiare sesso. Solo quest'anno era diventata un'ospite fisso della celebre trasmissione condotta da Piero Chiambretti. A Trento sono tutti sconcertati per il suicidio di Samuelle Daves. Nessuno avrebbe mai immaginato che una persona così solare avrebbe potuto togliersi la vita, per giunta nel giorno del suo 41esimo compleanno. Perché?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp