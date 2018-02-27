Home Home Grande Fratello 2018 selezioni: Lidia e Jessica Vella tornano nella casa?

Grande Fratello 2018 selezioni: Lidia e Jessica Vella tornano nella casa?

di Redazione 27/02/2018

Siamo ufficialmente nel mirino della Grande Fratello 2018 selezioni. In questa settimana infatti la redazione del reality di case a Mediaset sta già allestendo la versione tradizionale del format, come richiesto dai milioni di fan. Edizione 2018 del Grande Fratello dovrebbe vedere un mix di vecchi e nuovi concorrenti, Non a caso secondo alcuni rumors sembrerebbe che Lidia e Jessica Vella possono tornare all'interno della casa Lidia Vella e Alessandro Calabrese, ancora frecciatine sui social? Le 2017 abbiamo avuto modo di vedere la fine mediatica della storia d'amore tra Lidia Vella e Alessandro Calabrese. Se vi ricordate i due ragazzi si erano incontrati all'interno della casa del Grande Fratello nel 2014 riscoprendo un forte sentimento. Dopo il primo anno di vita insieme, durante il quale Alessandro Calabrese ha diviso la sua vita tra Milano e Roma, sembra che tra i due ragazzi il fuoco di passione si sia rivelato poi in un fuoco di paglia. La notizia della separazione dei due concorrenti del Grande Fratello è arrivata negli studios di Uomini e Donne dove Alessandro Calabrese era arrivato per corteggiare Sonia Lorenzini, scatenando così una serie di frecciatine social tra Lidia Vella e l'ex fidanzato che per il momento sembrano terminate. Le gemelle Vella di nuovo in amore In queste ultime settimane però sembrerebbe che le gemelle Vella stiano vivendo un momento particolarmente felice in amore. Se da una parte abbiamo Lidia che continua a proclamarsi single, dall'altra invece abbiamo Jessica Vella che è ritornata a fare coppia fissa con l'ex coinquilino della casa del Grande Fratello ovvero Kevin Ishebabi, come confermato da alcuni post su Instagram pubblicati in occasione della festa di San Valentino. Questo ritorno di fiamma però ha messo una piccola pulce nell'orecchio dai fan delle gemelle Vella: Ma Lidia e Alessandro hanno trovato un modo per costruire un rapporto d'amiciza? Grande Fratello 2018 le selezioni Come abbiamo annunciato L'inizio del nostro articolo, in queste settimane si stanno tenendo le selezioni ufficiali per il Grande Fratello 2018. Mesi dopo la chiusura della seconda edizione del Grande Fratello Vip ecco che per la gioia dei fan ritorna il format classico del reality show. Secondo quanto reso noto dalla redazione di Mediaset l'edizione 2018 del reality vedrà un mix di vecchi concorrenti nuovi. Tra i ritorni più attesi potrebbe esserci quello di Lidia e Jessica Vella, le quali sarebbero già pronte ad entrare nella casa. Lidia Vella ospite del programma Amore Airlines, condotto da Giada Di Micheli, ha dichiarato: "Non avevo mai preso in considerazione il fatto di poter rifare questa esperienza. Poi quando ho sentito la notizia non è che mi ha sparatao un pensiero folle. È stata un'esperienza vissuta a metà e mi rendo conto che sarebbe Sì un rischio che una possibilità per farmi conoscere per quella che sono È per quello che sono diventata".

